Belén Esteban hace este llamamiento a Terelu Campos y toma una determinación ante su cruzada

La guerra entre Belén Esteban y Terelu Campos se recrudece por momentos. Todo comenzó con la visita de la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ a ‘Late Xou’, el programa de Marc Giró en TVE. Allí, la de Paracuellos reconoció que a su excompañera de ‘Sálvame’ «no se la espera» en el nuevo programa, que este lunes 3 de junio se ha estrenado en TEN.

Además, dejaba claro que, si Terelu quiere regresar, ella «no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar». Como cabía esperar, estas declaraciones no sentaron nada bien a la hija de María Teresa Campos, que no tardó en contestarla en ‘Mañaneros’, el magacín matinal presentado por Jaime Cantizano en La 1.

«A lo mejor llega un día que no me voy a callar de nada. Yo sé hablar igual que vosotros. He convivido con vosotros. Y he sido siempre una buena compañera. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo», aseguraba la periodista. Apenas un día después, Belén Esteban volvía a cargar contra ella en el programa de Canal Quickie, donde incluso la llamó «mentirosa»: «¿Tú me has llamado para ver cómo estoy? Nos culpas de lo que tú tampoco haces. Eres una mentirosa. No digas que no hemos levantado el teléfono porque tú sabes que lo hemos levantado».

La petición de Belén Esteban a Terelu Campos

Lejos de quedar ahí, el conflicto entre ambas colaboradoras llegaba a su punto álgido el pasado sábado. Terelu Campos contestó nuevamente a su excompañera aunque, en esta ocasión, desde ‘D Corazón’. Allí sacó a relucir las diferencias entre ambas: «Entiendo que cada uno tiene su valor y su precio, entiendo que las condiciones de Belén son diferentes, mejores, pero no lo critico, Belén aporta muchísimo en un programa de televisión».

Este lunes 3 de junio, Belén Esteban ha vuelto a tomar la palabra tras escuchar estas nuevas declaraciones de la hermana de Carmen Borrego. «Sí compites y sí hablas de contratos como el mío. Estás mintiendo, estás mintiendo cuando hablas de nuestros jefes porque da a entender cosas que no han pasado. Es verdad que a ella la llaman, pero no dio opción ni a tema económico, ni a días ni a cómo sería el programa, no dio opción a ser contratada», explicó la de Paracuellos.

No obstante, reconocía su deseo de parar esta guerra, que no lleva a ninguna parte, y ha lanzado una petición final: «Terelu, ten cuidado con la afonía, te doy la enhorabuena porque eres madridista pero yo voy a parar esto. Yo me enfado porque no me dices suerte y que te vaya bien. No voy a competir más». «Deseo que salga tu contrato, el que quieres en Mediaset, ojalá salga pero Terelu estás mintiendo», sentencia Belén.