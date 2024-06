Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 24 al 28 de junio: el giro radical de Jesús y Marta y Fina descubiertas

‘Sueños de libertad’ encara un momento decisivo tras vivir el giro de guion que se quedó abierto en el primer capítulo con el disparo de Jesús a Begoña cuando ella trataba de huir con Julia y Andrés aparecía para tratar de salvarlas y de que Damián pillara a su hijo con la mujer de su hermano.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Luis llegaba a su casa y les cuenta a todos que Damián le ha propuesto entrar a formar parte de la junta de dirección de la empresa tras el éxito de ventas del último perfume. Una noticia que ponía muy feliz a Digna pero que hacía que Joaquín desconfíe de que esto pueda suponer que los Merino recuperen el sitio que les pertence.

María decidía contarle a Gema que le ha hecho creer a Andrés que está embarazada para tratar de retenerle y que ahora está preocupada porque debe quedarse embazarada como sea. Y la doncella no dudaba en decirle que eso es bastante rastrero y como Andrés se entere será el final de su matrimonio.

Durante el desayuno, María no dudaba en contarle a toda la familia la noticia de que está embarazada sin consultarlo con Andrés. Algo que hacía que él se cabree con su mujer por actuar así. Tras ello, María optaba por visitar a Begoña para restregarle su embarazo y le pedía que convenza a Andrés para que puedan irse juntos a Navarra y ser felices porque con ella cerca jamás podrán ser una familia feliz.

Jaime le contaba a Luz que Damián no quiere que ella trate de curar a Begoña ni a Isidro y no dudbaa en preguntarle qué ha ocurrido para tratar de entender lo que ha pasado y la doctora le dice que hizo lo mejor para Begoña. Tras ello, el doctor le pedía a su compañera que no se enfrente con su suegro.

Isidro parece que se recupera pero Fina se mostraba muy preocupada y tras verla en la tienda Marta volvía a decirle que cuente con ella para lo que necesite. Por otro lado, Isidro empezaba a sentirse celoso y molesto al ver un nuevo acercamiento entre Digna y Damián después de haber sido alentado por don Agustín.

Jesús decidía recuperar el cariño de Julia pero la niña no se mostraba muy cercana con él y le reprochaba que la aleje de Begoña. Es entonces cuando Jesús sorprendía a las dos al permitir que la pequeña visitara a Begoña en la habitación y desayunaran juntas.

Cuando están a solas, Julia le contaba a Begoña lo que le pasó cuando pensaba que se iba a morir. Eso si le decía que no recuerda nada de lo que pasó ni por qué acabaron en una cabaña. Al tratar de levantarse, Begoña sufría un pequeño mareo y la pequeña al ver que su madrastra se puede morir y se puede quedar sola con Jesús se terminaba orinando en el suelo por miedo.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 24 al viernes 28 de junio:

Capítulo 85 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 24 de junio

Después de que María le contara lo de su embarazo, Begoña le reprochaba a Andrés que no se lo hubiera dicho él. Tras ello, no duda en pedirle que se vaya con su mujer a Olite y trate de ser feliz con su mujer allí y se olvide de ella. Pero él le dice que no piensa dejarla sola con Jesús.

Fina no soporta pensar que a su padre le queda poco tiempo de vida y por ello no duda en pedirle a Jaime y a Luz que hagan todo lo que sea posible para salvar la vida de Isidro. Pero los doctores no tienen esperanzas pues la enfermedad del chófer no tiene solución.

Joaquín se siente muy dolido con Luis al ver que ahora se comporta como sus primos y su tío al ser uno más en la empresa mientras él sigue siendo el chico de los recados después de que no le deje tener una tarde libre con su mujer para ir a la capital. Tras ello, Joaquín también tiene una reunión con su tío y le dice que está harto de ser el papanatas de la familia y Damián opta por darle un dinero recompensádole todo el trabajo que ha realizado.

Begoña le dice a Jesús que Julia necesita ayuda de un profesional después de todo lo que ha vivido y que no piensa quedarse de brazos cruzados. Y aunque tiene sus dudas pues no confían en ella ni él ni Damián, Luz examina a Julia y deja claro que tiene un trastorno por la situación dramática que ha vivido y que lo que necesita es tener una situación estable en casa.

Sara acude al dispensario para tratar de indagar sobre Luz y la relación que tuvo con Luis para saber a que se debe atener ahora que ella y el Merino están empezando a conocerse y la doctora le recomienda que siga su propio camino y que no siga sus pasos.

Don Agustín no para de beber en la cantina y al estar borracho no duda en contarle a Claudia todo lo que le ha sucedido y el robo en el que se vio inmerso por culpa de Susana, su supuesta hermana.

Damián acude a visitar a Isidro y el chófer aprovecha la ocasión para aconsejarle a su jefe que no tire la toalla y que no se aleje de sus hijos y trate de que ellos se reconcilien pues como padre lo único que tiene que hacer es cumplir con esa labor o se arrepentirá de por vida como le hubiera pasado a él si no decide perdonar a Fina.

Después de que Joaquín no pueda acudir a su cita con ella, Gema decide ir a Madrid sin él. Y en la capital vuelve a encontrarse con Ernesto, el apuesto hombre que trató de ayudarla cuando tuvo un incidente con su zapato. Él decide invitarla a una fiesta y la sirvienta le dice que hará lo posible por acudir.

Begoña le cuenta a Jesús que Luz ha determinado que lo que necesita Julia es estabilidad y un entorno feliz pero ella no puede volver a formar parte de una familia feliz como si nada. Por eso, deciden fingir para que la pequeña sienta que todo vuelve a la normalidad.

Jaime se cansa de esperar a Marta tras haber quedado con ella. Y harto, decide ir en su búsqueda con un ramo de flores. Lo que el doctor no esperaba es lo que iba a descubrir. Y es que el médico ve a su mujer y a Fina besándose en el almacén cuando creen que nadie las ve después de que Marta no soportara ver a la dependienta llorando al asumir que su padre se muere.

Capítulo 86 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 25 de junio

Tras descubrir a Marta besándose con Fina, Jaime le revela a su mujer lo que vio al día siguiente y ella trataba de poner excusas asegurando que solo la estaba apoyando por el mal momento que atraviesa por el estado de su padre. El doctor le preguntaba si es lesbiana y le gustan las mujeres y ella le respondía que Fina es la única.

En la cantina, Claudia comparte con Carmen las sospechas que tiene sobre don Agustín después de que el cura le dijera que su hermana le había robado. Así, la dependienta tiene claro que el párroco timó a todos sus feligreses tal y como había dicho Mateo.

Tras sentirse humillado, Jaime no duda en amenazar a Marta en hacer pública su condición sexual a Damián tras descubrir su gran mentira después de que ella le dijera que ella ya no sigue con Fina y que quiere seguir con sus planes de quedarse embarazada y formar una familia.

Después, Marta le cuenta a Fina que Jaime les pilló besándose en el almacén y que ahora todo ha estallado por los aires. La dependienta le pide perdón a su jefa por haberla puesto en peligro pero la De La Reina le tranquiliza y le dice que su relación no está perdida.

Damián reune a sus tres hijos para tratar de reconducir las cosas entre ellos y sobre todo entre Andrés y Jesús. Y es cuando Andrés aprovecha para contarles a todos que ha decidido quedarse en Toledo y que su marcha a Olite queda cancelada, al menos por ahora. Algo que no le hace gracia ni a Damián ni a Jesús.

Poco después, Andrés le cuenta a María su decisión de quedarse en Toledo. Algo que hace que ella explote y monte en cólera porque no haya contado con ella para decidirlo y querer seguir allí para estar cerca de Begoña. Pero María le deja claro que va a luchar por su matrimonio y no va a dejar que le ningunee.

Damián acude a ver a Isidro a su habitación y al hablar de su familia, el De La Reina se abre en canal con su chófer y le revela que tiene un cuarto hijo que nadie sabe y le dice que es Tasio después de ver que su familia se desmorona por la situación que atraviesan Andrés y Jesús.

Paralelamente, Jesús trata de seguir acercándose a Julia y su hija no duda en perdonarle al ver que le ha dejado estar cerca de Begoña. Pero quién no le perdonará es Begoña que le deja claro que hará el paripé delante de toda la familia y de la propia Julia para que todo esté bien pero no piensa perdonarle nunca todo lo que ha descubierto de él.

Joaquín le hace un regalo a Gema para pedirle perdón por no haberle podido acompañar a Madrid como le había prometido. Pero pese a todo, ella no duda en aceptar la cita con Ernesto. Por su parte, Andrés trata de aconsejarle a Luis que arregle las cosas con Joaquín pero los primos terminan discutiendo.

Capítulo 87 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 26 de junio

Andrés le comunica a Begoña su decisión de quedarse en Toledo para estar cerca suya y protegerla de Jesús. Ella le reprocha que no le haya hecho caso en su petición de que se marchara a Olite. Y justo después, Digna le entragaba una carta en la que María le confesaba que no podía más.

Fina acude a ver a Jaime para preguntarle por el estado de su padre. Pero además aprovecha para hablarle de lo que vio cuando descubrió que Marta y ella estaban liadas. La dependienta trata de excusar a su amada y le pide al doctor que no actúe por venganza.

Gema decide acudir a la fiesta a la que le invitó Ernesto en Madrid. Allí, el hombre no duda en conquistar a la sirvienta regalándole un reloj de oro. Por su parte, Sara ha conseguido una beca en San Sebastián y aunque está contenta con la noticia sufre por alejarse de Luis. Y él le pide que no se aleje de él y los dos terminan besándose.

Claudia y Carmen deciden contarle a Damián lo que han descubierto del párroco. Y tras enterarse de que don Agustín había estafado a sus feligreses, el De La Reina les dice a las dependientas que él se encargará de tomar una decisión con respecto al cura.

Jaime comparte con Luz que ha encontrado un tratamiento experimental que podría alargar la esperanza de vida de Isidro. Eso sí, es un proceso largo y caro. Luz no duda en decirle a su compañero que le parece admirable como está tomándose su compromiso con el padre de Fina. Asimismo, el doctor comparte con Luz que su vida personal no está en buen momento y los dos doctores acercan posturas.

Tras hablar con Isidro de que Tasio es hijo suyo, Damián le pide al trabajador que sea el nuevo chófer de los De La Reina ante la enfermedad de Isidro. Y Tasio no duda en aceptar la propuesta de su patrón aunque reconoce que es mucha responsabilidad pero el sueldo extra le anima a decir que sí.

Después de hablar con Andrés, Luis decide intentar acercar posturas con su hermano Joaquín y para ello le pide ayuda a Sara para cocinar para él. Justo después él le dice a Sara que no quiere que se vaya de su vida y que le gustaría poder seguir conociéndola.

Andrés acude a la iglesia para tratar de hablar con María y ella aprovecha para decirle que lo único que necesita su bebé es que sus padres se quieran y no duda en martirizarle por el daño que le ha hecho y le pide que le de su hueco en su corazón.

Jesús le cuenta a Damián que ha ido al notario para que Begoña y Julia tengan todo arreglado cuando él falte. Tras ello, le cuenta a su padre que ha decidido entregarse a la Guardia Civil pero Damián le para los pies. Desesperado por la decisión de su hijo, Damián acude ante Begoña y se arrodilla pidiéndole clemencia para su hijo. Tras ello, Begoña le dice a Jesús que si quiere su perdón debe quedarse junto a ella y su hija Julia.

Capítulo 88 – Jueves 27 de junio

Después de que Jaime le explicara que han descubierto un tratamiento que podría alargar su vida, Isidro se niega a llevarlo a cabo. Algo que Fina no entiende y trata de que su padre acepte y para ello le pide a Jaime que interceda pero el doctor le dice que es una decisión que debe tomar el propio Isidro.

Damián celebra con Jesús que Begoña haya decidido perdonarle. Y justo entonces, Jesús recibe una llamada de Los Cerros comunicándole que desde que Begoña no acude a verla, su madre Mercedes ha empeorado. Una noticia que él decide ocultarle a su mujer. Cuando ella le pide poder ir ver a su madre él se lo niega.

Sara y Joaquín descubren el reloj de oro que lleva Gema y que le regaló Ernesto y Joaquín no duda en decirle a su mujer que quiere celebrar su aniversario con una cena. Paralelamente, Gema decide seguir quedando con Ernesto y no duda en chantajear a María para que le cubra recordándole que ella guarda el secreto de que engañó a Andrés y a todos con lo de su falso embarazo.

Damián le pide explicaciones a don Agustín después de lo que le contaron Claudia y Carmen. El párroco le pide que no haga caso de lo que dicen las dependientas pero el De La Reina no está dispuesto a quedarse callado. Y cuando amenaza con denunciarle, el cura no duda en recordarle que él puede contar lo que pasó con la muerte de Gervasio, su socio. Y finalmente, Damián opta por no despedir al párroco.

Luis le pide perdón a Andrés por la discusión que tuvieron cuando él le recomendoó que arreglara sus cosas con Joaquín. Y le cuenta que su relación con Sara va viento en popa mientras él le recomienda a Andrés que luche por su familia después de decidir quedarse en Toledo.

Luz no entiende que Begoña haya optado por perdonar a Jesús y no denunciar lo que hizo su marido. La doctora no duda en reprocharle a su amiga que se está equivocando con su actitud y que no debe bajar la guardia después de saber que Jesús es un asesino.

Capítulo 89 – Viernes 28 de junio

Jesús quiere seguir reconquistando a Begoña y le entrega un anillo y le dice que está muy arrepentido de todo el daño que le ha hecho y que espera que deje atrás el rencor y todo lo vivido y puedan empezar una nueva vida juntos. Ella le pide que no le presione y que por favor le deje visitar a su madre pero él le dice que debería esperar a estar un poco más recuperada.

Marta celebra con Fina que gracias a la intervención de Damián, Isidro haya aceptado someterse al tratamiento experimental que podría alargar su esperanza de vida. Fina aprovecha para pedirle perdón por haberla puesto en peligro después de que Jaime les pillara juntas. Las dos deciden enterrar su idilio para siempre para evitar que les pueda ocurrir algo.

Don Agustín no se lo piensa e increpa a Claudia y a Carmen en el almacén por haberle contado todo a Damián. Y Carmen no duda en ponerse seria con él y amenazar con destapar todo ante todos los trabajadores y feligreses.

Tasio lleva a Begoña a escondidas a la fábrica para que ella se reúna con Luz y le ruega a la doctora que vaya a visitar a su madre al sanatorio pues ella no puede porque Jesús no le deja. Tras visitarla en Los Cerros, la doctora le cuenta a Begoña que el centró llamó y habló con Jesús para alertar del estado de salud de Mercedes.

Luis acude a su primera reunión del Consejo y propone gratificar al equipo que ha trabajado tanto por sacar adelante el perfume con una bonificación. Una propuesta que a Jesús le hace gracia y que no duda en rechazar provocando un nuevo enfrentamiento entre los De La Reina.

Gema vuelve a reunirse con Ernesto en la capital y él no duda en ivnitarle a un concierto. Una invitación que la sirvienta decide aceptar. Por su parte, Fina habla con Isidro y comparte con él su preocupación y le dice que se fía más de la doctora Borrell y le dice que debería ser ella quién se encargue de su tratamiento.

Tras descubrir que le ha ocultado el estado de su madre, Begoña vuelve a encararse con Jesús. Pero lo que no esperaba es que su marido le tenía una sorpresa preparada: su madre estaba en casa. Y finalmente, Mateo reaparecía en la cantina reconvertido en sacerdote.