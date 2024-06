A Olga Moreno le sale un azote en Telecinco ante su participación en ‘Supervivientes All Stars’

Olga Moreno es una de las concursantes estrella de ‘Supervivientes: All Stars’, la versión especial con ganadores y finalistas de algunas de las ediciones más icónicas que se estrenó el pasado jueves, 20 de junio. Y la reacción de Ana Luque, examiga de Olga y también exconcursante de ‘Supervivientes’, no se ha hecho esperar.

Ana Luque, que saltó a la fama por defender a su amiga en ‘Supervivientes 2021’ reconoce estar impresionada por la participación de Olga en la nueva edición del concurso. «Escúchame, no tengo palabras, es que doy vueltas a mi cabeza y no me cabe esto. Es una cosa impactante, yo me he quedado impactada, conociéndola, me he quedado impactada», confesó, tirando de ironía, ante los micrófonos de Europa Press.

La amistad entre Olga Moreno y Ana Luque está «muy rota»

Aunque en su día fueron íntimas amigas, la falta de apoyo que Olga Moreno le brindó durante su paso por ‘Supervivientes 2022’ hizo que su relación volara por los aires. Así lo recuerda ella misma: «No, ella nunca me defendió. La defendí yo a ella mucho más de lo que ella me defendió a mí. Pero arrieritos somos y en el camino nos encontraremos».

En estos momentos, la amistad, reconoce, está «muy rota. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo nuevas amigas, quien quiera ser mi amiga, que venga a mis bazos». Pese a esto, Ana Luque explicó cómo hablará de ella en el plató de Fiesta, donde ejercerá de colaboradora: «También te digo una cosa, si hace cosas buenas, la defenderé. Bueno, ni hablaré».

Tras saltar a la fama como defensora de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’, su forma de ser y su simpatía la convirtieron en concursante del reality un año después. Pero la actitud de la exmujer de Antonio David Flores con su concurso no le gustó nada a la malagueña, que puso fin a su relación nada más salir del programa, cargando contra ella en diversos platós de televisión.