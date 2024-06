El problema que se le presenta a ‘Supervivientes All Stars’ en su ya revelado día de estreno

Este martes, 11 de junio, en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, Carlos Sobera fue el encargado de anunciar que la gran final de esta edición tendrá lugar el próximo martes, 18 de junio. Y que será el jueves 20 cuando arranque en Telecinco ‘Supervivientes: All Stars’.

El presentador aprovechó el anuncio del fichaje de Marta Peñate en esta edición especial del reality, para hacer oficial la fecha del estreno. La canaria fue subcampeona en ‘Supervivientes 2022’, y volverá a probar suerte en esta ocasión, en la que participarán ganadores y finalistas de todas las ediciones.

«Impresionante. Yo me lo imaginaba, Marta no puede faltar», comentó Carlos Sobera tras hacerle entrega de la antorcha con la que el programa celebra cada anuncio. Acto seguido, el comunicador se dirigió a la audiencia: «Lo primero que tenemos que anunciar es que la primera, primerísima gala de ‘Supervivientes: All Stars’ va a tener lugar ¡el jueves 20 de junio!».

S|V ✨️All Stars✨️ ya tiene fecha de estreno en @telecincoes: JUEVES 20 🙌 pic.twitter.com/QYyqfWrFAP — Mediaset España (@mediasetcom) June 11, 2024

«¡Qué ganas tengo!», se mostró entusiasmada Marta Peñate. Eso sí, descartó apostar por su victoria, «porque soy muy fracasada», pese a sus ganas de ser la ganadora. La canaria es consciente de la presencia de Alejandro Nieto, otro de los concursantes confirmados y el ganador de su edición. Ella está dispuesta a tomarse la revancha. «Como me ha ganado, le voy a hacer la vida imposible ahora», bromeó.

‘Supervivientes All Stars’ tendrá al peor rival posible en su estreno

Peñate reconoció tener «muchas ganas de encontrarme con algunos de los que van». Aunque también confesó que hay gente a la que no tiene demasiadas ganas de ver, pero prefirió no dar el nombre. Los concursantes ya confirmados para participar en ‘Supervivientes: All Stars’ son Alejandro Nieto, Sofía Suescun, Adara Molinero, Boco Martínez-Bordiú, Olga Moreno, Logan Sampedro y Marta de Lola. Una vez más, las galas estarán presentadas por Jorge Javier Vázquez, mientras que Sandra Barneda se pondrá al frente de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ los domingos y Laura Madrueño continuará desde Honduras.

Aunque todos los seguidores del reality esperan con ansias el estreno de ‘Supervivientes: All Stars’, lo cierto es que tendrá un fortísimo competidor el día de su estreno. Y es que el jueves, 20 de junio, España jugará su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa. En esta ocasión se enfrentará a Italia. El encuentro dará comienzo a las 21:00 horas y concluirá a las 23:00 en La 1. Por lo tanto, la primera parte de la gala competirá directamente contra el segundo tiempo del partido de España, de modo que el programa sufrirá y mucho en audiencia.