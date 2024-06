Rosa Benito da la explicación real a por qué está fuera de la lista de ‘Supervivientes All Stars’

Con el anuncio de ‘Supervivientes All Stars’, fueron muchos los seguidores del programa que comenzaron a especular con la vuelta de Rosa Benito. Sin embargo, la que una vez se alzó como ganadora del reality ha dejado muy claro que no podrá volver a concursar en esta nueva edición. La colaboradora de ‘De Viernes’ no ha dudado en explicar los motivos por los que rechaza su vuelta a Honduras.

Considerada por muchos fanáticos del formato como la mejor ganadora de ‘Supervivientes’, era de esperar que la televisiva pusiese rumbo a los Cayos Cochinos 12 años después de su triunfo. «Me preguntan si voy a volver a esta experiencia», comenzó escribiendo la colaboradora de Telecinco en su última publicación de Instagram.

Rosa Benito revela por qué no concursará en ‘Supervivientes All Stars’

Junto a unas fotografías de sus momentos más memorables en el concurso, Rosa Benito se sinceró con sus seguidores. «Desde aquí digo que no. Me he roto el radio, todo va bien, pero ahora toca rehabilitación», explicó la antigua concursante, aclarando cómo avanza la lesión sobre la que ya advirtió hace tiempo.

«A los que me quieren y deseaban verme, lo siento. Los que me quieren menos ¡gracias!», sentenció la madre de Chayo Mohedano, que finalmente no coincidirá con Jorge Javier Vázquez en esta nueva edición para la que Telecinco planea un estreno inminente. Toda una lástima teniendo en cuenta el emotivo reencuentro que vivieron ambos en ‘De viernes’ hace unas semanas.

Pese a la decepción que supone para muchos espectadores tachar a Rosa Benito de la lista de posibles concursantes, el casting de ‘Supervivientes All Stars’ cuenta con grandes rostros del formato. Sofía Suescun, Adara Molinero y Olga Moreno conforman algunos de los fichajes más sonados de la próxima entrega del reality. A ellas se suman Alejandro Nieto, Lola Mencía, Logan Sampedro y Bosco Martínez-Bordiú.