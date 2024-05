Quién es Javier Hernández, el actor de ‘Amar es para siempre’ que da vida a Gonzalo en ‘Sueños de libertad’

Las series diarias no dejan de fichar a nuevos personajes para seguir manteniendo las tramas día tras día. Ahí está por ejemplo el fichaje de Manu Imízcoz por ‘La Promesa‘, o el de Javier Hernández, que acaba de aterrizar en ‘Sueños de libertad‘. Javier da vida a Gonzalo, el nuevo operario que sufre de cojera y que demostrará que vale mucho más de lo que dice su bastón.

Hablamos en exclusiva con el joven actor que ha llegado recientemente a la serie de Antena 3, y nos cuenta un poco más tanto sobre su personaje como sobre su carrera actoral en declaraciones para El Televisero. «La experiencia ha sido maravillosa. Siempre que vuelves a trabajar con una productora que ya había contado contigo previamente te da mucha alegría, porque quiere decir que, en su momento hiciste bien tu trabajo», explica Javier Hernández, que ya trabajó en ‘Amar es para siempre‘ interpretando a Jorge Arteche, hace ya casi siete años.

«El ritmo es frenético y los primeros días siempre cuesta un poco más arrancar, porque es un nivel de trabajo increíble, ya no solo de cuando ruedas, sino luego en tu casa, que tienes que aprenderte las escenas del día siguiente. No dejas de trabajar en ningún momento«. Pero, pese a ese ritmo de rodaje tan exigente, Javier Hernández destaca lo bonito que es trabajar en una serie así. «Es muy bueno el estar activo, el mantenerte en forma. Las series diarias son un crossfit«.

Así es Gonzalo, el nuevo personaje de ‘Sueños de libertad’

Gonzalo es el nuevo trabajador de la fábrica que sufre cojera, pero que no le impedirá demostrar que con esfuerzo, puede seguir adelante. Se hará amigo de Joaquín y aprenderá mucho sobre la Fábrica de la Reina. Además, empezará a desarrollar su propio boicot contra las perfumerías, una acción que puede cambiar el devenir de la serie para siempre.

«Oculta un secreto, y se irá desvelando a lo largo de la trama. Ya se ha emitido el capítulo en el que se sabe que pertenece a la competencia y mi objetivo es retrasar todo lo posible el nuevo lanzamiento de Perfumerías de la Reina», explica Javier. «Una de las cosas en las que más quise hacer hincapié cuando preparaba el personaje, era que entrara en conflicto. Que, cuando entra en la empresa, conoce a uno de los jefes, Joaquín, inicia con él una nueva amistad… y a mí me gustó jugar con que le cogía cierto cariño a Joaquín. Mi personaje nos deja de ser un ‘mandado'».

Javier Hernández es Gonzalo en ‘Sueños de libertad’.

”Gonzalo es el personaje de más edad que he interpretado. Me veo por la tele y me veo más mayor que nunca. Físicamente es un personaje que se aleja de mí y eso me ha gustado hacerlo”, nos comenta Javier sobre uno de sus retos al interpretar a Gonzalo en ‘Sueños de libertad’.

¿Quién es Javier Hernández?

Javier Hernández nació en 1984 en Barcelona y su primer gran papel, tras haber pasado por series como ‘Hospital Central’ o ‘Física o química’, llegó gracias a ‘El Barco’, donde daba vida a Piti, y compartía protagonismo con Mario Casas. Tras finalizar la popular serie, aterrizó en otra también mítica como es ‘Amar es para siempre’, en la que estuvo durante un año.

Pero si en algo ha brillado en los últimos años Javier es en el teatro, y su llegada a ‘Sueños de libertad’ coincide con el estreno de su último proyecto teatral, ‘Añoranza y siesta‘. «Es un proyecto muy personal. Es mi primera obra dirigiendo, y por fin se cumple el sueño después de tres años que llevamos con este proyecto en mente». La obra se estrenó el 22 de mayo en el teatro Quique San Francisco, en Madrid, y estará en cartel hasta el próximo 2 de junio. Y la obra se plantea el qué pasaría si dividiéramos a España por la mitad, con los que piensan de una manera instalados en una de las partes, y los que piensan de otra, en el otro lado. Todo ello con el fin de encontrar la armonía que tanto nos falta actualmente.

Su paso por las series diarias

La televisión española se ha vuelto experta en las series diarias. Y actualmente gozan de una salud envidiable, siendo un ejemplo claro la propia ‘Sueños de libertad’. Tanto es así que hasta Disney Plus se ha lanzado a hacer la primera para una plataforma de streaming: ‘Regreso a las Sabinas’, un proyecto que quizá ayude a que el público general deje de infravalorarlas. “Desde dentro nadie las infravalora”, comenta Javier. “Es verdad que no se le puede dedicar el mismo tiempo a una escena en una serie diaria que en otro tipo de series. Pero desde dentro, sabiendo el ritmo frenético y el trabajo que hay detrás, nadie las infravalora”.