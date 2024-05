Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 29 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá el próximo miércoles 29 de mayo su capítulo 67 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras el gran éxito de la cena con los Ortega, Damián felicitaba a María, pero ella no puede parar de pensar en la proposición que le hizo Sebastián y no dudaba en compartir lo sucedido con Gema.

Después de haber roto con Marta, Fina estaba completamente derrumbada y compartía lo sucedido con Carmen. Al saber que Fina estaba resintiéndose de la herida que le profirió el navajazo que recibió, Jaime se presentaba en su habitación y descubría el libro que le había regalado a la dependienta su mujer Marta.

Paralelamente, Luz y Jaime tenían un desencuentro en el dispensario después de que él criticara la forma en la que la doctora tenía organizado todo. Por su parte, ella le dejaba claro que no va a dejar que la ningunee. Después de que Jaime le recomendara a Marta estar más pendiente de Fina, la De La Reina visitaba a su ex y ella le pedía que la deje tranquila porque no puede verla.

Por su parte, Claudia les daba una respuesta a Carmen y Tasio: no les va a entregar a su hijo porque no va a soportar verles criar de su hijo mientras ella queda apartada. Después, cuando Carmen le contaba a Tasio la decisión de Claudia, él amenazaba con demandar a la dependienta por quererle quitar a su hijo.

Cuando Begoña ya daba todo por perdido, Elena decidía volver a encontrarse con ella en Toledo para contarle toda la verdad sobre Jesús y que él nunca le fue infiel a Clotilde con ella pero que a raíz de la muerte de su esposa todo ese tema era tabú.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 67 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el miércoles 29 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 67 de ‘Sueños de libertad’

Joaquín le pide perdón a Gema por su reacción a su idea de realizar una cena en su honor para tratar de levantar su ánimo después de todo lo que sucedió con el engaño de Gonzalo. Y no duda en proponerle ayudar para sacar adelante la cena después de haber dicho que no. Gema le pide a María y a Andrés que acudan a una cena en su casa pero ella rechaza la propuesta al considerar que no deben juntarse por la diferencia de clases.

Tasio le dice a Claudia que él es el padre del bebé y que no va a permitir que ponga el bebé en adopción sin su consentimiento y que si no llegan a un acuerdo pedirá la patria potestad del bebé. Todo con Carmen de testigo intentando que las cosas no salgan a la luz para evitar más escándalos. Después, Tasio le pide ayuda a Mateo para convencer a Claudia de que les ceda a él y a Carmen a su hijo.

Por otro lado, Carmen no duda en enfrentarse a Marta en la tienda acusándola de que ella sea la culpable del sufrimiento de Fina después de que la jefa le pida que la cuide ya que ella no puede hacerlo. Mientras, Isidro visita a su hija tras descubrir que no se encuentra bien y que estaba metida en la cama.

Sebastián Ortega se presenta en casa de los De La Reina para darle una sorpresa a María al llevarles unos melocotones. Ella trata de evitar quedarse a solas con su ex pero no lo consigue. Y Sebastián le propone de nuevo tener una cita con ella a solas. Y cuando él intentaba besarla, Gema aparecía en el salón para salvar a su amiga.

Andrés sigue tratando de encontrar otro trayecto para construir la nueva carretera y evitar así que el Paseo de la Chopera desaparezca ahora que parece que todo el mundo no quiere que ese lugar sea reemplazado por una carretera. Por su parte, Luz le cuenta a Luis que Jaime la está relegando a tareas menores.

Begoña sigue rehuyendo a Jesús y él le reprocha su actitud con él después de enterarse de que no le puede dar hijos. Así, ella opta por decirle que va a ir a visitar a su madre en lugar de quedarse con él en casa. Pero en realidad, Begoña quedaba con Elena y la ex secretaria le cuenta que Jesús contrató un detective pocas semanas antes de la muerte de Clotilde y al igual que Begoña, Elena cree que quizás Jesús puede tener algo que ver con la muerte de su esposa. Lo que ninguna sabía es que Jesús las estaba espiando en una esquina.