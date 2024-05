Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del martes 28 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá el próximo martes 28 de mayo su capítulo 66 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Claudia no dejaba de darle vueltas a la cabeza tras la propuesta de Tasio de que él y Carmen adopten a su bebé. Algo que a Carmen tampoco le termina de hacer gracia porque sus intenciones son tener sus propios hijos y no uno adoptado. Lo que no quiere ninguna es que todo esto afecte a su amistad.

Tras haber retomado su relación, Isidro se preocupaba por el estado de Fina tras verla muy preocupada. Él intenta entender a su hija y comprender que le gustan las mujeres. Y en plena conversación, él le contaba una de las últimas conversaciones que tuvo con su madre antes de morir.

Después de darse un beso al creer que no se iban a volver a ver, ahora que Luz se queda en la colonia, la doctora y Luis tienen que tomar una decisión sobre su relación y si deciden dejar las cosas como están o intentan retomar la relación que habían iniciado. Y su madre le recomendaba a Joaquín que lleve esa relación hacia la amistad porque al final será lo mejor para los dos. Y ambos decidían seguir ese camino.

Tras ver a Carmen poco convencida con lo de adoptar al hijo de Claudia, Tasio decidía desistir de criar al hijo que va a tener Claudia pues lo más importante para él es la felicidad de su pareja. Pero al verle llorando por tener que renunciar al que es su hijo, Carmen optaba por aceptar su decisión y adoptar al bebé de Claudia. Sin embargo cuando se lo van a decir a Claudia y a decirle que quieren que sea la madrina del niño ella les echaba de la habitación y les decía que no les va a dejar que se queden a su hijo.

María estaba muy preocupada por la cena que había cerrado con los Ortega, unos clientes importantes de la fábrica de los De La Reina. Y es que después de la cena que fue todo un éxito, Sebastián aprovechaba que estaba a solas con la que había sido su ex pareja y se le insinuaba pidiéndole tener una cita.

Marta le pedía perdón a Fina por dejarla plantada y no haber podido hacer el picnic que pretendían para comer. Tras la conversación con su padre, Fina ha llegado a la reflexión de que aunque quiere a la De La Reina no puede ser feliz con ella ahora que Jaime ha vuelto. Y por ello, la dependienta le decía a su jefa que intente ser feliz con su marido rompiendo su relación. Tras ello, Marta se quedaba echa un mar de lágrimas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 66 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 28 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 66 de ‘Sueños de libertad’

Tras el gran éxito de la cena con los Ortega, Damián le felicita a María por haber conseguido que esta cita tan importante para los De La Reina se produjera. No obstante, María está bastante contrariada y preocupada por la insinuación que le hizo Sebastián cuando se quedaron solos. De hecho, no duda en compartir lo sucedido con Gema.

Después de haber roto con Marta, Fina está completamente hundida. Cuando Carmen acude a verla, la dependienta le cuenta a su amiga y compañera que ha dejado a su jefa porque su relación es imposible y ella no quiere seguir sufriendo. Ahora asegura que el dolor que tiene por dejar a la mujer de su vida es insoportable.

Tras pensárselo mucho, Claudia ha decidido dar una respuesta a Carmen y Tasio: no les va a entregar a su hijo porque no va a soportar verles criar de su hijo mientras ella queda apartada. Y es que ella solo quiere lo mejor para su bebé pero ella no podría soportarles ver con él y por ello su decisión es poner el bebé en adopción.

Jaime se presenta en la habitación de Fina después de que Claudia le dijera que la dependienta se estaba resintiendo de la herida del navajazo que recibió. Y aunque Fina le dice que no es necesario, él decide ver si la dependienta está bien. Y justo entonces, el marido de Marta descubre el libro que le había regalado su mujer.

Paralelamente, Luz y Jaime tienen un desencuentro en el dispensario después de que él critique la forma en la que la doctora tenía organizado todo. Por su parte, ella le deja claro que no va a dejar que la ningunee.

Jaime le recomienda a Marta que esté más pendiente de Fina ante su estado de salud. Tras ello, la De La Reina visita a la que es el amor de su vida pero Fina le pide que la deje tranquila. Fina reconoce que quiere irse porque no puede seguir con su vida teniéndola a ella tan cerca sin poder tocarla ni besarla. Y Marta le dice que no renuncie a ella que pueden superar todos los obstáculos para ser felices.

Después de que Carmen le cuente a Tasio que Claudia no va a dejar que se queden ellos con el bebé, él no duda en amenazar con demandar a la dependienta por quererle quitar a su hijo y que le da igual el escándalo que pueda suponer todo esto.

En la fábrica, Jesús se enfrenta con Damián por como ha abordado su hermano Andrés la crisis del perfume. Mientras, cuando Begoña ya daba todo por perdido, Elena decidía volver a encontrarse con ella en Toledo para contarle toda la verdad sobre Jesús y que él nunca le fue infiel a Clotilde con ella pero que a raíz de la muerte de su esposa todo ese tema era tabú.