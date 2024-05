Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del lunes 27 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá el próximo lunes 27 de mayo su capítulo 65 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña quedaba con Luz y le contaba que había tenido una pesadilla en la que Jesús había descubierto sus sentimientos hacia Andrés y que la iba a matar. Ahora, está asustada porque piensa que su marido es tan violento que no sabe cual puede ser su límite y si puede llegar a ser un asesino y si pudo ser el que matara en realidad a Clotilde y no Valentín. Luz se comprometía a ayudarla para dar con toda la verdad.

En la tienda, Fina le decía a Marta que claro que le compensa estar con ella pese a que no puedan tener una relación normal y visible ante todos y con bastantes obstáculos con la vuelta de Jaime. Fina le proponía una cita en el campo para comer cuando Jaime aparecía para decirle a su mujer que había reservado una mesa en un asador y la De La Reina intentaba esquivar la propuesta de su marido.

Por su parte, Damián aparecía en el dispensario antes de que Luz se fuera del pueblo y le proponía quedarse en la colonia y ser ella quien se encargue del consultorio comarcal. Y la doctora decidía aceptar la propuesta y trabajar codo a codo con Jaime tratando a la gente del pueblo.

Pese a que habían hablado de esperar, Tasio no podía quedarse callado y le soltaba a Claudia que quiere que Carmen y él adopten a su bebé. Y aunque de primeras no le desagrada la idea, Claudia terminaba huyendo de la cantina al verse superada por toda esta situación.

Tras hablar con Luz, Begoña decidía ir en busca de Elena para averiguar si su relación con Jesús empezó en la época en la que él descubrió que su esposa Clotilde y su primo Valentín podrían tener algo. Para ello, Begoña le pedía a Elena que le ayude a saber hasta donde puede llegar su marido y la secretaria le daba largas porque quiere seguir con su vida. Pero cuando Begoña le nombraba a Clotilde, Elena huía despavorida.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 65 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 27 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 65 de ‘Sueños de libertad’

María está muy preocupada por la cena que ha cerrado con los Ortega, los clientes importantes de la fábrica de los De La Reina. Por ello, la mujer de Andrés intenta tenerlo todo controlado haciendo que Digna y Gema se sientan un tanto intimidadas con las intenciones de María.

Claudia no deja de darle vueltas a la cabeza tras la propuesta de Tasio de que él y Carmen adopten a su bebé. Algo que a Carmen tampoco le termina de hacer gracia porque sus intenciones son tener sus propios hijos y no uno adoptado. Lo que no quiere ninguna es que todo esto afecte a su amistad. Algo que también opta por hacer con la propia Luz

Tras haber retomado su relación, Isidro se preocupa por el estado de Fina tras verla muy preocupada. Él intenta entender a su hija y comprender que le gustan las mujeres. Y en plena conversación, él le cuenta una de las últimas conversaciones que tuvo con su madre antes de morir.

Después de darse un beso al creer que no se iban a volver a ver, ahora que Luz se queda en la colonia, la doctora y Luis tienen que tomar una decisión sobre su relación y si deciden dejar las cosas como están o intentan retomar la relación que habían iniciado. Y su madre le recomienda que lleve esa relación hacia la amistad porque al final será lo mejor para los dos.

Tras ver a Carmen poco convencida con lo de adoptar al hijo de Claudia, Tasio decide desistir de criar al hijo que va a tener Claudia pues lo más importante para él es la felicidad de su pareja. Pero al verle llorando por tener que renunciar al que es su hijo, Carmen opta por aceptar su decisión y adoptar al bebé de Claudia para que no le suceda lo que le pasó al propio Tasio: que se crio sin saber quién era su padre. Sin embargo cuando se lo van a decir a Claudia y a decirle que quieren que sea la madrina del niño ella les echa de la habitación y les dice que no les va a dejar que se queden a su hijo.

Andrés y Damián tienen una reunión para hablar de la construcción de la nueva carretera cuando Digna se entera de que el lugar elegido es un sitio que para ella era muy especial porque allí vivió algunos de los momentos más bonitos junto a su marido.

Durante la cena con los Ortega, Andrés comienza a sospechar que pudo haber en el pasado algo entre María y Sebastián al ver su complicidad. Y precisamente, cuando los dos se quedan solos, Sebastián se le insinúa y le deja caer que si su marido Andrés no le valora es que está ciego y que le gustaría verse a solas.

Por la noche, Luz y Luis se reúnen y deciden ser amigos con derecho a roce. Por su parte, Marta le pide perdón a Fina por dejarla plantada y no haber podido hacer el picnic que pretendían para comer. Tras la conversación con su padre, Fina ha llegado a la reflexión de que aunque quiere a la De La Reina no puede ser feliz con ella ahora que Jaime ha vuelto. Y por ello, la dependienta le dice a su jefa que intente ser feliz con su marido. Tras ello, Marta se queda echa un mar de lágrimas.

En la habitación, Jesús trata de acercarse a Begoña pero ella le rehúye con la excusa de que está muy cansada. Es entonces cuando él le suelta que en realidad le rechaza porque no puede darle un hijo y termina derrumbándose en el regazo de su esposa.