Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del viernes 24 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este viernes 24 de mayo su capítulo 64 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, María le pedía a Andrés tener un hijo juntos después de habérsele disparado el instinto maternal al cuidar de Julia. Pero por ahora Andrés le da largas y le pide no correr y ella le aseguraba que no quiere que le pase lo que les ha pasado a Jesús y Begoña. Un Jesús que ha vuelto a casa tras ser dado de alta, algo que a Begoña le da miedo después de ver que su marido sigue pensando en lo que pasó con Clotilde.

Después de descubrir su taquilla y de tenderle una trampa, Luis y Joaquín se proponían hablar con Gonzalo, pero él huía corriendo demostrando que lo de su cojera era todo una farsa y le pedían al resto de trabajadores que les ayudaran a pararle. Tras pillarle, el les contaba que la orden que tenía era retrasar la salida del perfume al mercado y Joaquín le pedía que se marche y ahora se siente culpable por haber confiado en él.

Cuando Damián descubría que Gonzalo era un topo no se lo penaba al querer despedir a Joaquín pese a ser su sobrino. Algo que podría reabrir un nuevo cisma familiar. Es entonces cuando Joaquín se iba de la lengua y le contaba a su tío que Jesús usó de espía a Elena para adelantarse a Floral y hacerles la competencia.

Tasio le proponía a Carmen adoptar al bebé de Claudia pero a la dependienta no le hace gracia esa oferta porque Claudia es su amiga y además ese bebé le va a recordar toda su vida que le puso los cuernos con ella. Tras ello, le pedía que no le diga nada a Claudia hasta que los dos tengan claro lo que deben hacer.

Jaime le pedía a Damián reabrir el consultorio comarcal que había cerrado y así mantener a Luz en la colonia después del buen trabajo que ha hecho en el dispensario. Paralelamente, Marta hablaba con Fina para dejarle claro que el hecho de que su marido siga en Toledo y en casa hará que su relación se vea afectada y que quizás debería intentar ser feliz sin ella y Fina no se lo pensaba y le decía que quizás lo único que pueden hacer es fugarse juntas.

En el desván, Jesús seguía dándole vueltas a lo que sucedió entre Clotilde y Valentín y aseguraba que quiere entender porque su mujer le humilló de esa manera al hacerle creer que Julia es su hija y no la de su primo. Y aunque Begoña intentaba que su marido se olvide del pasado él no puede parar de pensar en que ella ya no tiene libertad para verse con su hermano Andrés y que ahora no le podrá engañar. Tras ello, Jesús se pone violento y vuelve a coger del cuello a Begoña. Y ella muerta de miedo pide ver a Luz. Pero todo era una pesadilla.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 64 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el viernes 24 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 64 de ‘Sueños de libertad’

Por la noche, Begoña queda con Luz y le cuenta que había tenido una pesadilla en la que Jesús había descubierto sus sentimientos hacia Andrés y que la iba a matar. Ahora, está asustada porque piensa que su marido es tan violento que no sabe cual puede ser su límite y si puede llegar a ser un asesino y si pudo ser el que matara en realidad a Clotilde y no Valentín. Luz se compromete a ayudarla para dar con toda la verdad.

Tras enterarse de que un cliente muy importante podría dejarles tirados, María sorprendía al decir que ella les conocía muy bien porque era un gran amigo de su padre. Y entonces María aconseja a Damián que le llame y trate de reconducir su relación.

En la tienda, Fina le dice a Marta que claro que le compensa estar con ella pese a que no puedan tener una relación normal y visible ante todos y con bastantes obstáculos con la vuelta de Jaime. Fina le propone una cita en el campo para comer cuando Jaime aparece para decirle a su mujer que ha reservado una mesa en un asador y la De La Reina intenta esquivar la propuesta de su marido.

Por su parte, Damián aparece en el dispensario antes de que Luz se fuera del pueblo y le propone quedarse en la colonia y ser ella quien se encargue del consultorio comarcal. Y la doctora decide aceptar la propuesta y trabajar codo a codo con Jaime tratando a la gente del pueblo.

Pese a que habían hablado de esperar, Tasio no puede esperar y le suelta a Claudia que quiere que Carmen y él adopten a su bebé. Y aunque de primeras no le desagrada la idea, Claudia terina huyendo de la cantina al verse superada por toda esta situación.

Tras hablar con Luz, Begoña decide ir en busca de Elena para averiguar si su relación con Jesús empezó en la época en la que él descubrió que su esposa Clotilde y su primo Valentín podrían tener algo. Para ello, Begoña le pide a Elena que le ayude a saber hasta donde puede llegar su marido y la secretaria le da largas porque quiere seguir con su vida. Y cuando Begoña le nombra a Clotilde, Elena huye despavorida.