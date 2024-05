Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del jueves 23 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este jueves 23 de mayo su capítulo 63 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras enterarse de que Luz se va del dispensario, Luis trataba de convencerla para que no tire la toalla y luche por quedarse en su puesto. Y aunque ha tratado de hacer ver que la ha olvidado y que su relación no podía volver a darse, Luis no puede aguantarlo más y le confesaba que es la mujer de su vida y los dos terminaban besándose.

Andrés tenía un arriesgado plan para solucionar el problema de la lavanda después de descubrir que Olite no está dispuesto a vendérselo y debe convencer a su padre y hermanos. El De La Reina pretende adquirir los terrenos de lavanda de Olite pero esa propuesta a su padre no le convencía nada.

Pese a que Fina lo había rechazado, Mateo conseguía convencerla para que visitara a Rafa en el reformatorio. Tras hablar con el joven y descubrir que es un buen chico con problemas decidía perdonarle. Pero además la dependienta trataba que Damián retire la denuncia contra él.

Después de descubrir que Gonzalo puede ser un topo, Luis y Joaquín decidían tenderle una trampa al trabajador. Así, los dos pillaban a Gonzalo tratando de quemar un supuesto cargamento de tomillo que previamente le habían hecho creer que era indispensable para sacar adelante el nuevo perfume.

Después de contarle lo del embarazo de Claudia, ahora Carmen le decía a Tasio cuáles son los planes que tiene su amiga y compañera con respecto al bebé. Y por ello, Tasio no dudaba en contarle a Claudia que sabe lo de su embarazo para tratar de conseguir que no de al bebé en adopción.

Digna decidía visitar a Jesús en el hospital y le confesaba que tendrían que arreglar sus problemas antes de que a alguno de los dos les pase algo. Con esa visita, Jesús volvía a pensar en lo que pasó entre Valentín y Clotilde y después de tener una pesadilla y al escucharle delirar y decir el nombre de su primera esposa, Begoña desconfía de lo que pueda pasar ahora.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 63 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 23 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 63 de ‘Sueños de libertad’

Tras ir mejorando su estado de salud, Jesús es dado de alta. Algo que hace que Begoña se preocupe por su vuelta a casa después de escucharle delirar y pedirle perdón a Clotilde entre pesadillas. Él le cuenta que se culpa de no haberla podido salvar de Valentín.

María quiere dar un paso más con Andrés tras su buena experiencia con Julia y le pide tener un hijo juntos. Pero por ahora Andrés le da largas y le pide no correr y ella asegura que no quiere que le pase lo que les ha pasado a Jesús y Begoña.

Después de descubrir su taquilla y de tenderle una trampa, Luis y Joaquín se proponen hablar con Gonzalo, pero él huye corriendo demostrando que lo de su cojera era todo una farsa y le piden al resto de trabajadores que les ayuden a pararle. Tras pillarle, el les cuenta que la orden que tenía era retrasar la salida del perfume al mercado y Joaquín le pide que se marche y ahora se siente culpable.

Con la vuelta de Jesús a casa, Andrés se muestra feliz de ver a su hermano de nuevo en casa y se alegra de ver que su actitud hacia Begoña ha cambiado. Eso sí, por otro lado, Andrés no puede evitar sentirse mal por ver que la relación entre Begoña y Jesús está bien.

Cuando Damián descubre que Gonzalo era un topo no se lo piensa al querer despedir a Joaquín pese a ser su sobrino y que eso podría reabrir un nuevo cisa familiar. Es entonces cuando Joaquín se va de la lengua y le cuenta a su tío que Jesús usó de espía a Elena para adelantarse a Floral y hacerles la competencia.

Mateo le cuenta a Rafa que Fina ha conseguido que Damián retire la denuncia y que también ha hablado con el director del reformatorio para conseguir que pueda recibir clases de reparación de coches y así trabajarse un futuro profesional.

Tasio le ha propuesto a Carmen adoptar al bebé de Claudia pero a la dependienta no le hace gracia esa oferta porque Claudia es su amiga y además ese bebé le va a recordar toda su vida que le puso los cuernos con ella. Tras ello, le pide que no le diga nada a Claudia hasta que los dos tengan claro lo que deben hacer.

Jaime le pide a Damián reabrir el consultorio comarcal que había cerrado y así mantener a Luz en la colonia después del buen trabajo que ha hecho en el dispensario. Paralelamente, Marta habla con Fina para dejarle claro que el hecho de que su marido siga en Toledo y en casa hará que su relación se vea afectada y que quizás debería intentar ser feliz sin ella y Fina no se lo piensa y le dice que quizás lo único que pueden hacer es fugarse juntas.

En el desván, Jesús sigue dándole vueltas a lo que sucedió entre Clotilde y Valentín y asegura que quiere entender porque su mujer le humilló de esa manera al hacerle creer que Julia es su hija y no la de su primo. Y aunque Begoña intenta que su marido se olvide del pasado él no puede parar de pensar en que ella ya no tiene libertad para verse con su hermano Andrés y que ahora no le podrá engañar. Tras ello, Jesús se pone violento y vuelve a coger del cuello a Begoña. Y ella muerta de miedo pide ver a Luz. Pero todo era una pesadilla.