Marta Riesco confiesa lo que le hizo Joaquín Prat en Telecinco tras su despido: «No tengo miedo»

Marta Riesco continúa con su cruzada contra Mediaset, y esta vez ha revelado más detalles sobre su despido. La antigua reportera de Telecinco ha confesado en una de sus últimas apariciones cómo se enteró de su cese en la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content. Además, ha vuelto a cargar contra Joaquín Prat, revelando sus peores experiencias trabajando con el presentador.

Este martes, la periodista se encontraba en la inauguración de una nueva hamburguesería en Madrid cuando decidió sorprender a los medios con un bombazo sobre su salida de Telecinco. «Nadie se despidió de mí. Nadie. Me llego a casa la carta de despido y ya«, ha confesado la ex pareja de Antonio David Flores en su última aparición pública.

Marta Riesco: «Joaquín Prat no se portó bien conmigo»

Cabe recordar que, en marzo de 2023, Mediaset tomó la tajante determinación de apartar a Marta Riesco de su puesto de reportera del programa de Ana Rosa Quintana. El grupo fulminó a la comunicadora tras el revuelo formado por su relación con Antonio David Flores. Desde entonces, la periodista tiene como misión revelar todos los trapos sucios de la corporación.

También aprovechó sus últimas declaraciones para volver a cargar una persona en específico. «Yo he estado en ese programa seis años y ha habido cosas que no han sido bonitas hacía mi y siempre lo he dicho.. pero, para mí, Joaquín Prat no se comportó bien conmigo como compañero de productora ni de programa, y no tengo ningún miedo en reconocerlo», sentenció Riesco.

Marta Riesco ha dejado más que claro que no piensa amedrentarse ante su antigua casa televisiva, ni tiene problema en confrontar a sus antiguos compañeros de cadena. «No sé porqué impactó tanto. Todos tenemos experiencias así, lo que pasa que hay gente que tiene miedo a contarlo, pero como yo ya estoy fuera de ahí, ya no tengo ninguno», explicó la reportera para zanjar el asunto.

Marta Riesco destapa la suculenta oferta que recibió para ir a ‘Supervivientes’

Marta Riesco, que lleva todo este tiempo alejada de la televisión, destapó que la dirección de la cadena la tanteó hasta en tres ocasiones para que se convirtiera en concursante de ‘Supervivientes’, siendo la última oferta la «más gorda» pero que no dudó en rechazar.

Así lo ha querido aclarar a sus seguidores. «Entré en una sala en la que hay cuatro personas, entre ellos el director de la productora de ‘Supervivientes’ en aquel entonces, gente de la cúpula de Telecinco… Y dicen: ‘Sabes que estás dando muchísima audiencia y queremos que te vayas a ‘Supervivientes’. ¿Por qué no quieres ir? Pon la cifra que tú quieras y por esa cifra te vas […] Cuando vieron que todo eso no funcionaba conmigo, me dijeron: ‘Mira todo lo que le ha pasado a Alexia Rivas'», ha finalizado.