Lo ocurrido con Amador Mohedano tras abortar el directo de ‘Ni que fuéramos’: «Con esta gente no»

Amador Mohedano vuelve a estar de actualidad por sus problemas con Hacienda después de que varios medios hayan destapado que el hermano de Rocío Jurado acumula una deuda de 247.625,55 euros. Una situación que se ha agravado pues su casa de Chipiona ha salido a subasta. Aprovechando la presencia de Carolina Sobe, que es gran amiga de él, María Patiño le pedía en ‘Ni que fuéramos’ que le llamara en directo.

Según ‘Fiesta’, la Finca de Los Naranjos, la casa donde ha vivido los últimos años el hermano de Rocío Jurado ha salido a subasta. «Salió a subasta el martes y se podrá pujar por ella hasta el 10 de junio», explicaban el pasado domingo en el espacio que presenta Emma García.

Este martes, ‘Ni que fuéramos’ se hacía eco de la noticia y Carolina Sobe, que siempre ha tenido buena relación con Amador Mohedano decía desconocer nada sobre este asunto. «A mí me da mucha penita», reconocía la nueva colaboradora del espacio que presenta María Patiño en Canal Quickie y que se puede ver cada día en El Televisero.

«Yo no me alegro nunca de una mala situación de nadie, pero vamos, él en la calle no se va a quedar», apostillaba Patiño. «Carolina, llama a Amador que a ti si te lo coge», le pedía la presentadora a su nueva colaboradora. «Caroline», se escuchaba decir a Amador. «Buenas tardes cariño mío, ¿cómo estás?», le preguntaba ella.

«Te echo mucho de menos», le confesaba Amador Mohedano a Carolina Sobe. «Yo también y es que me acabo de enterar de una noticia horrorosa y quiero decirte que estoy en el ‘Ni que fuéramos Shhh'», le explicaba ella. «¿Ahí estás? ¿Y qué haces tú ahí, te han contratado?», le preguntaba el padre de Chayo Mohedano. «Pues cariño que necesitaban un poco de color en el plató y tú sabes que donde yo voy hay luz, hay alegría, hay oscuridad y hay de todo», le explicaba ella.

Amador Mohedano cuelga a ‘Ni que fuéramos’: «Con esta gente no quiero nada»

Tras ello, Amador Mohedano dejaba claro que se negaba a hablar para ‘Ni que fuéramos Shh’. «Carol, yo para ellos no voy a decir nada«, aseveraba. «Pero estás hablando conmigo amor», le contestaba Carolina Sobe. «No, no, pero yo con esta gente no quiero nada», sentenciaba Amador.

«¿No quieres nada conmigo Amador?», le preguntaba entonces María Patiño. «¿Quién eres?», le preguntaba él sin saber quién le estaba hablando. «Si aquí hay gente que te quiere», le espetaba Carolina Sobe a su amigo. «Bueno, bueno tampoco», le corregía Patiño. «Bueno que estoy comiendo, Carolina un beso, otro día hablamos, venga un beso, perdonadme, adiós», aseveraba él colgando el teléfono.

«Cuando estábamos en el ‘Deluxe’ y cobraba ahí si quería», soltaba Belén Esteban a modo de dardazo recordando como pese a todas las polémicas que había tenido Chayo Mohedano con La fábrica de la tele y lo mal que salió Rosa Benito de allí, Amador siempre que podía iba al ‘Deluxe’.