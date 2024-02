Amador Mohedano apunta a la ‘mano negra’ que se cierne sobre Antonio Tejado: «Es fruto de…»

Mientras Chayo Mohedano prefiere guardar silencio tras la detención y posterior entrada en prisión de su expareja, Antonio Tejado, su padre Amador no ha tardado en cargar contra el que fuera su yerno. Cabe recordar que el sevillano está acusado de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte.

Las autoridades sospechan que ha estado, supuestamente, participando en una banda criminal que robaba en casas de lujo en Sevilla con violencia e intimidación. Aunque por el momento se desconoce su grado de implicación en el asalto en casa de la cantante y de su pareja, Inmaculada Casal.

Chayo Mohedano, expareja y madre del hijo mayor de Antonio Tejado, estallaba a través de sus redes sociales contra los medios de comunicación que quieren conocer su opinión al respecto. «Que poca vergüenza todos esos que siendo cómplices y creyéndolo lo que os convenía, aún demostrando lo contrario, ahora me llaméis para saber cuál es mi opinión sobre todo esto. Dejad de molestar, por favor, ya lo superé y no gracias a vosotros. Si no vais a pedir perdón, no uséis ese pasado manipulado para dañar a quien me sigue de cerca, al contrario que a mí, no os ha importado nunca. Gracias», escribió la hija de Rosa Benito.

Ahora ha sido su padre, Amador Mohedano, el que ha decidido romper su silencio y valorar la posibilidad de que Antonio Tejado sea el «autor intelectual» del robo en casa de María del Monte. «Yo te voy a decir una cosa. Este final, la verdad es que no. No me lo esperaba en este final…. Siempre se le aconsejaba muy bien para que siguiera el camino recto», comienza diciendo el hermano de Rocío Jurado.

Amador Mohedano, culpa a los amigos de Antonio Tejado

Además, culpa a los amigos de su exyerno de haberle alejado de ese camino recto: «Lo que ha pasado es fruto de un tiempo que lleva con malas compañías. Digo yo, digo yo… porque no sé nada de Antonio desde hace mucho tiempo. Es un personaje que, además, tiene mucha labia. Él no es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene unos prontos y unas cosas de prontos que no, que no… Que te quedas muy señalado».

Amador Mohedano siempre tuvo mucho aprecio por Antonio Tejado, hasta que este no se portó nada bien con su hija. Rosario Mohedano y el sobrino de María del Monte se conocieron en el año 2007 y lo suyo fue un auténtico flechazo. Sin embargo, al año de nacer su hijo Antonio, la pareja decidió poner punto y final a su relación.

Se habló de numerosas infidelidades por parte del sevillano, algo que él confirmaría años después. Y la guerra estalló entre ambos en los tribunales, bien por la custodia de su hijo o bien por las cosas que se dijeron en televisión. Tras años tirándose los trastos a la cabeza, parece ser que la calma por fin había llegado, sobre todo por el bienestar del hijo que tienen en común.