La reacción de la novia de Gorka tras la supuesta traición con Marieta en ‘SV’ que borra

Kiko Jiménez soltó la bomba en ‘Supervivientes’ e hizo colapsar la Palapa en la décima gala con lo que reveló de Gorka Ibarguren y Marieta en pleno directo. «Yo he visto a Gorka y a Marieta comerse la boca, darse un beso. Eso ha pasado aquí», destapó, provocando un shock monumental.

El novio de Sofía Suescun aseguró que lo había visto con sus propios ojos y que ocurrió en una zona apartada del resto de concursantes donde no estaban grabando las cámaras. Ante tal bombazo, la Palapa se caldeó como nunca, con un Gorka exaltado negando la mayor.

«Voy a ponerme aquí y le voy a decir a todos mis compañeros a ver si eso es verdad… ¿Quién me ha visto? Eres un mentiroso compulsivo. ¿Sabéis lo que tiene que hacer este hombre? Pisar a la gente para que él brille. Es el tío más sucio y más feo de lo que he visto en mi vida. Es un mentiroso compulsivo y no te quiero ni ver. Qué sucio eres tío», estalló el vasco contra Kiko Jiménez.

Por su parte, Marieta también negó que eso se produjera. Sin embargo, lo hizo de un modo tibio y poco convincente como así detectaron muchos espectadores. ¿Lo desmintió por proteger a Gorka o estaba diciendo la verdad? Es la gran pregunta que todos se hacen desde la tensa gala de ‘Supervivientes’ de anoche.

El otro foco estaba puesto fuera del reality sobre la novia de Gorka Ibarguren. Andrea Morate, que no tardó en dar señales de vida en sus redes sociales con una publicación muy elocuente que tuvo que modificar a los pocos minutos. La joven posteó varias fotos suyas en la playa con la siguiente frase: «Siento que somos libres de repente».

Un breve texto que, como decimos, tuvo que borrar casi instantáneamente, dejando únicamente las imágenes. ¿Fue una reacción impulsiva? Todo parece indicar que sí, pues esa publicación se produjo justo después de que Kiko Jiménez detonara el misil. ¿Confía Andrea en su chico o se habrá creído al jiennense?