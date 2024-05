Juan del Val confiesa en ‘La Roca’ cómo es Victoria Federica en las distancias cortas

Victoria Federica será una de las participantes de la próxima edición de ‘El Desafío‘, el programa de Antena 3 conducido por Roberto Leal y en el que Juan del Val es uno de los miembros del jurado. Motivo por el cual ha podido conocer muy de cerca a la sobrina de Felipe VI.

Esta semana se ha especulado con la posibilidad de que la influencer de el salto a la interpretación en una serie para televisión que se empezará a grabar próximamente. Un rumor que la propia protagonista se ha apresurado a desmentir. Este domingo 26 de mayo han comentado esta información en ‘La Roca’ y los colaboradores no han dudado en preguntar a Juan del Val sobre si él era conocedor de esta noticia.

«Yo qué sé. Yo no tengo ninguna información», se ha limitado a decir el escritor. «Pues llama y pregunta», le han pedido sus compañeros. Nuria Roca no estaba dispuesta a dar por zanjado el asunto y le ha preguntado a su marido en qué papel la vería él: «Tú que la has visto desarrollarse en ‘El Desafío’, ¿es más cómica, más dramática, más histórica…?».

Juan del Val revela cómo es Victoria Federica tras su experiencia en ‘El Desafío’

Ante esto, Juan del Val ha definido a Victoria Federica como «una chica fantástica». Ante la insistencia de sus compañeros, el colaborador ha ido un poco más allá: «A ver, ¿qué queréis que os diga? Es una mujer de su edad y el trabajo que yo la he visto desarrollar lo hace muy bien».

Una de las cosas que se ha comentado estos últimos días es que la nieta de los reyes eméritos no habría realizado ningún casting previo, como sí el resto de actores de la supuesta serie. Algo que Nuria Roca ha defendido y ve entendible: «Es que si tu incorpóreas en un elenco a Victoria Federica es porque es Victoria Federica, obvio». Por tal motivo ve «normal que no haga casting».