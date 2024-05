Juan del Val clama en tres palabras lo que piensa de Milei tras atacar a la esposa de Sánchez

Este domingo, ‘La Roca’ ha dedicado buena parte de su escaleta a hablar de la visita de Javier Milei, el presidente de Argentina a Madrid para acudir al acto convocado por Vox este domingo. Un acto en el que el político ha vuelto a abrir un cisma con el gobierno español tras atreverse a llamar «corrupta» a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Lo que ha provocado que Juan del Val no se pudiera contener.

Tras poner el vídeo en el que se escuchaba lo que había dicho Javier Milei, Nuria Roca era contundente. «Evidentemente son declaraciones absolutamente intolerables», recalcaba la presentadora antes de dar paso a las opiniones de otros colaboradores como Tania Sánchez o Ángel Antonio Herrera.

Y justo después era Juan del Val el que tomaba la palabra. El escritor aseveraba que «hay que rebajar el tono». «Me parece absolutamente impresentable lo que dice, pero luego está el foro, el foro de hablar para su gente y el venirse arriba y aplaudir que esto lo diga en España con Vox es muy preocupante», proseguía diciendo el colaborador.

Juan del Val dice alto y claro lo que piensa de Milei: «Es un impresentable»

Antes de escuchar la declaración institucional de José Manuel Albares, ministro de Exteriores asegurando que iban a llamar a consultas a la embajadora de España en Buenos Aires; Juan del Val advertía que esto puede crear un conflicto con Argentina. «Lo que dijo Óscar Puente de acusarle de drogadicto también fue lamentable pero ese conflicto ya se solucionó. Ahora veremos a ver lo que sucede», añadía.

Después Juan del Val recordaba que Javier Milei es el presidente de Argentina y «no sé hasta que punto institucionalmente se puede hacer esto o no porque está acusando de un delito a la mujer del presidente del Gobierno».

Tras ello, el marido de Nuria Roca dejaba claro que no podía ser objetivo en este asunto. «Como le tengo tan poca simpatía a este señor, a lo mejor no puedo ser del todo objetivo. A mí me parece un impresentable este señor pero claro es el presidente electo que los argentinos han querido elegirle», sentenciaba. «El que Milei haya sido electo tiene mucho que ver con el si no saltarse las reglas, tiene que ver con el romper con todo, ser disruptivo con todo y a lo mejor la gente ríe este tipo de gracias», concluía.