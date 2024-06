El puesto de Juan del Val en ‘La Roca’ en peligro: «Igual no vuelve la temporada que viene»

‘La Roca’ se despide este domingo 30 de junio hasta septiembre. Así, el espacio presentado por Nuria Roca cerraba su tercera temporada y pese a que sus datos no son boyantes tiene garantizada su vuelta en otoño. De este modo, Nuria Roca, Juan del Val y los colaboradores se marchan de vacaciones durante dos meses como es habitual.

«Bueno hemos llegado al final de la temporada, ¿qué maravilla no?», celebraba Nuria Roca tras darle la bienvenida por última vez en esta temporada a sus colaboradores. «Enhorabuena a todos, además como los niños en el cole nos vamos julio y agosto», contestaba Berni Barrachina.

«¿Cuándo volvemos?», preguntaba entonces Juan del Val. «Volvemos en septiembre, nos han dado las notas, hemos aprobado y volvemos en septiembre», destacaba Nuria Roca dejando claro a la audiencia que tras el verano, ‘La Roca’ volverá a la parrilla de La Sexta.

Justo después, los colaboradores de ‘La Roca’ pasaban a ofrecer los vídeos más virales de la semana. Y cuando le llegó el turno a Juan del Val, tanto Nuria Roca como sus compañeros se rebelaron contra él por el vídeo que había elegido. Y es que aunque se supone que tenía que ser gracioso, el escritor apostaba por otro.

Así, Juan optaba por enseñarles un vídeo de una persona «haciendo algo completamente perfecto», en concreto de alguien que hacía parapente. «Con esto dejas al resto a la altura del betún», le soltaba Nuria Roca. «Es que yo soy mejor persona», se excusaba él.

El futuro de Juan del Val en ‘La Roca’, ¿en peligro?

«Entiendes que no te ríes, ¿no?», le replicaba Nacho García a lo que Juan del Val sostenía que «es que no hay que reírse». «¿Esta sección se llama que hay que reírse acaso?», se escuchaba decir a Berni Barrachina.

«No nos ha gustado Juan«, decían varios colaboradores. «Que pena que en el último vídeo de la temporada la cagues de esta manera», apostillaba Nacho García. Pero era Nuria Roca la que no dudaba en ponerse dura dejando en el aire la vuelta de su marido la próxima temporada. «Te digo una cosa Nacho, es más por culpa de este vídeo, igual no vuelve la temporada que viene», soltaba la presentadora entre risas. «Igual no le renuevan«, añadía Sara Ramos.