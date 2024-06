Los colaboradores de ‘La Roca’ claman contra Juan del Val: «De presentador es un suplicio»

El pasado domingo, Nuria Roca causaba baja de última hora por estar enferma y no poder casi ni hablar. En su lugar, fue su marido Juan del Val el que tomó las riendas del programa de La Sexta como es habitual cada vez que la valenciana falta a su trabajo.

Una semana después, Nuria Roca volvía a ponerse al frente de ‘La Roca’, eso sí por poco tiempo pues el espacio se irá de vacaciones la próxima semana. «Bienvenidos a ‘La Roca’, estamos en verano y nos queda un programa para terminar la temporada, huele a vacaciones. Pero antes al tajo que luego echamos de menos todo lo que ocurre en el plató», aseveraba la presentadora al arrancar.

Justo después, Nuria Roca daba la bienvenida a sus colaboradores Nacho García, Sara Ramos, Berni Barrachina y el propio Juan del Val. «Es domingo 23 de junio, es la noche de San Juan y hay que quemar lo malo y quedarse con lo bueno y por eso yo nunca les he echado a la hoguera», sostenía la presentadora.

«Gracias Nuria por no prendernos en la hoguera», le decía Nacho García. «¿Nuria, qué tal cómo estás?», le preguntaba Juan del Val a su mujer. «Estoy mejorcita, no estoy al 100% porque estoy aún, me notaréis con carraspera», explicaba la presentadora sobre su estado de salud.

Y justo después era Berni Barrachina el que celebraba la vuelta de Nuria Roca antes de que él y el resto de colaboradores lanzaran un dardo a Juan del Val. «Nuria, todo el equipo, esta mesa y la siguiente te ha echado muchísimo de menos, con este presentador de verdad es que ha sido un suplicio», aseveraba el colaborador.

«Es que ya sabes que Juan es un señor muy duro, trabajar con Juan es muy duro», apostillaba Sara Ramos. «Nadie me ha dicho nada, pero seguro que me habéis echado de menos», apuntaba por su parte Nuria Roca. «Yo es que os lo pongo mucho más fácil, me vais a perdonar», añadía Nuria con tirito hacia su marido.

«Y lo guapa y lo amable que eres», proseguía destacando Berni Barrachina. «Y risueña», se escuchaba decir a Sara Ramos. «No tenéis vergüenza», se quejaba Juan del Val. «Es que Juan no es risueño», recalcaba Sara. «No, Juan otra cosa sí, pero risueño no», aseveraba Nuria.

Pero Juan del Val trataba de echar por tierra los argumentos de sus compañeros. «Estabais diciendo el otro día todo lo contrario», desvelaba el escritor. «No tienes pruebas de eso», le decían. «¿No grabais lo que coentais antes de epezar el prograa? Porque seguro que el pasado domingo rajasteis de mí, que lo sé yo», sentenciaba Nuria.