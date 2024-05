El hijo de Dani Güiza asalta ‘First Dates’ en busca del amor y el programa le planta esta cita

Cristian González entró en el restaurante de ‘First Dates’ dispuesto a dar una oportunidad al amor, pero no es la primera vez que lo intenta en televisión. Aunque muchos espectadores del programa de Cuatro no lo hayan reconocido, se trata del hijo mayor del futbolista Dani Güiza, que protagonizó este jueves su regreso a la televisión en el dating show.

El futbolista y camarero de 20 años ya cuenta con experiencia en los platós. En una ocasión apareció en ‘Viva la vida’ para defender la reputación de Julia Janeiro, tras ser compañero de clase de la hija de Jesulín de Ubrique, y también le pudimos ver en ‘Sálvame’ reconciliándose con su padre. Pero su última aventura fue en programa de citas de Mtmad ’24 horas para enamorarte’.

Y este jueves, el joven volvió a probar suerte en ‘First Dates’. Nada más llegar al restaurante, dejó claro que tenía como prioridad seguir la estela de su padre, pero encontrar a una mujer de carácter fuerte e ideas claras por el camino. Y Laura no tardó en tachar esas casillas.

«La niña es un bombón, es muy rubia», confesó el futbolista detrás de cámaras nada más ver a su cita de la noche. Sin embargo, el hijo de Güiza no provocó el mismo efecto inicial en la joven de 20 años, que lo tachó de «cani» nada más intercambiar palabra. Aún así, la química entre ambos no tardó en fluir una vez se sentaron a la mesa.

Cristian y Laura en ‘First Dates’

Si bien Laura busca viajar con su trabajo, Cristian tiene claro que quiere explotar su faceta de empresario. «He estudiado dos carreras, pero no he terminado ninguna. Trabajo aquí en Madrid, en el Teatro Barceló, y en Sevilla empecé de camarero. Con lo que he ahorrado también es en verano, vendiendo pasteles en la playa. Voy a abrir mi bar en Jérez», confesó el soltero de ‘First Dates’

Fue entonces cuando el emprendedor se sinceró con su cita sobre su relación con el mundo del fútbol y quién era su padre. La soltera no quedó demasiado sorprendida, e incluso reconoció que no sabía quien es Dani Güiza. Pero confesó haber conocido a algún futbolista antes. «De pequeña fui a un cumpleaños y en el colegio había un padre que era futbolista y vino él. Tengo una foto con Joaquín Sánchez. Yo tenía cinco años», explicó la joven.

Y mientras Laura le contaba su afición por el Athletic y el Betis, al soltero de ‘First Dates’ se le iba cayendo la baba. Cabe destacar que Cristian insistió ante las cámaras que le gustaría compartir pasión con su media naranja. «Al menos para cuando yo le diga que me venga a ver jugar y que le guste estar ahí», explicó el empresario. Afortunadamente para él, al final de la cita, no había ninguna duda de que sus caminos se volverían a juntar tras su paso por el programa.

«Me lo he pasado muy bien contigo y eres muy bonita, entonces quiero una segunda cita», confesó tímidamente el hijo de Dani Güiza. «Me gusta cómo piensas, me has caído súper bien y sí, tendría otra cita contigo», respondió Laura más que emocionada por la decisión final de ambos. Por lo que parece que el hijo del futbolista ha corrido mayor suerte en esta búsqueda del amor que en su primer intento televisado.