Diego Arrabal revela el as que guarda ‘Supervivientes’ si Ángel Cristo raja contra la dirección

Ha sido uno de los temas más comentados durante las últimas semanas en ‘Supervivientes 2024’. La presunta agresión de Arantxa del Sol a Ángel Cristo que supuso el veto de ella en todos los programas de Mediaset. Ahora, Diego Arrabal ha aportado más información al respecto.

Fue la propia Arantxa del Sol la que, poco después de ser expulsada, desveló que, durante un trayecto en barca, había asestado una colleja a Ángel Cristo. Una confesión tras la cual Mediaset decidió apartarla de los platós de Telecinco en cumplimiento de su Código Ético, que establece que este tipo de comportamientos no está permitido.

Sin embargo, en el estreno de ‘Ni que fuéramos’ en Canal Quickie, Kiko Matamoros daba una nueva versión a la ofrecida por la exconcursante. «Arantxa es consciente de que Ángel ha contado a sus compañeros que Finito de Córdoba había tenido un acercamiento con Ana Herminia. En ese momento, Arantxa, muy enfurecida en la discusión, no puede reprimirse y le asesta tres puñetazos, tres soberanas ostias», explicó el colaborador.

Giro en el conflicto entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

Por si todo esto fuera poco, Kiko aseguró que la dirección del programa reunió a Ángel Cristo para que callara lo sucedido, ya que, al parecer, Telecinco tenía entre manos que Arantxa se convirtiera en presentadora del canal, por lo que querían proteger su imagen. Aunque el hijo de Bárbara Rey en aquel momento no dijo nada, lo acabó por confirmar en la última gala de ‘Tierra de Nadie’.

Cuando Carlos Sobera le anunció que su huida, saltándose el perímetro de seguridad, tendría consecuencias, el concursante le espetó: «Deberíamos hablar de cuando Arantxa del Sol me pegó en la lancha y no hubo consecuencias, pero el equipo lo sabía». A pesar de ser expulsado disciplinariamente, Ángel Cristo se sentará este domingo en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, donde podrá dar su versión de los hechos.

Por lo pronto, Diego Arrabal ya ha destapado en su canal de YouTube lo que verdaderamente ocurrió en la lancha. Y es que el paparazzi se aloja en el mismo hotel en el que se está hospedando el hermano de Sofía Cristo desde su llegada a España. Por lo que ha podido obtener nueva información de primera mano. Así se lo ha hecho saber a todos sus seguidores.

«Lo que cuentan, que lo he escuchado yo, es que no hay imágenes, pero hay una gran mentira por parte de Ángel Cristo. Cuando sucede lo que sucede, la productora se reúne con él y le preguntan: ‘¿Tú te sientes agredido?’. Y Ángel Cristo responde que no. Os puedo decir, por lo que he escuchado, que ese momento, en el que se lo preguntan, está grabado. Como a la productora le dé por sacar los audios y las imágenes donde se lo preguntan, ahí se va a liar. Y esto es lo que estaban hablando aquí (en el hotel)», ha explicado Diego Arrabal.

Así las cosas, ‘Supervivientes’ tendría un inesperado as en la manga por si Ángel decidiera tirar de la manta en plató en su entrevista y quisiera dejar en mal lugar a la organización. En ese caso, el programa podría sacar ese material gráfico en el que se atestigua que el equipo le consultó si quería denunciar o no la agresión de Arantxa y que este dijo que no en ese momento.