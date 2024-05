Avance de ‘La Moderna’, capítulo del miércoles con doña Carla acorralada y una marcha

Después de su gran susto de salud al pensar que iba a morir tras ser envenenada por el arsénico que coló doña Carla en el azúcar de su casa; Matilde ha vuelto a sufrir un fuerte sobresalto en ‘La Moderna’ con la desaparición de su hermana Clarita.

Pero en el capítulo de este martes, Matilde protagonizaba otro momento de mucha tensión cuando se colaba en casa de doña Carla para tratar de investigar y algún tipo de prueba después de que Jacobo e Íñigo sigan indagando en los documentos de Ocampos.

Pero además, este martes en ‘La Moderna’ hemos visto como Antonia no se creía las excusas que le ha dado Marta sobre el dinero que ha conseguido. Paralelamente, Don Secundino y César llegaban a un acuerdo.

Mientras, el Madrid Cabaret seguía contando con la presencia de Marcel, algo que continuaba sin gustar nada a César. Por su parte, Inés recibía una oferta artística de parte de un representante.

Entérate a continuación de todo lo que va a suceder en el próximo nuevo capítulo de ‘La Moderna’ que se emitirá justo antes del episodio de ‘La Promesa’, el próximo miércoles 29 de mayo de 2024:

Avance del capítulo 170 de ‘La Moderna’

Fabio del Moral le comentará a Carla que pudo ver cómo Matilde merodeaba por las inmediaciones de su casa. Doña Carla se va a ver más acorralada que nunca y con el serio temor de ser descubierta. El tiempo en la galería se debate con Mario avisando a Elías y Cañete de que quiere buscar otros inversores con la ayuda de Teresa; y con la salida de Sagrario definitivamente de La Moderna.

A don Fermín no le agradan las propuestas de Celia y Laurita, pero quizás no sean las propuestas lo que le desagrade, sino encontrar una fotografía de su sobrina Laurita que no debía. En el obrador, Pietro se muestra intranquilo por no haberle contado algo a Antonia que le sucedió en Italia.

A su vez, en el Madrid Cabaret, Marta le confesará a Inés la conversación sobre armas que le escuchó a César, y la propia Inés se encontrará con una de ellas y el contrato del representante de artistas. Finalmente, la mujer de Íñigo da con una fotografía de Manuel en la boda de Carla, ¿qué hacía realmente ahí?