Ángel Cristo sepulta la imagen de la dirección de ‘Supervivientes’ con su grave acusación

La agresión de Arantxa del Sol a Ángel Cristo en ‘Supervivientes 2024‘ ha sido uno de los principales temas a tratar en la reaparición del concursante en plató. En concreto, el reality le ha mostrado al superviviente la versión dada por Arantxa del Sol y que ha provocado la desaparición de la exconcursante de las pantallas

«Primero, ella no me dio una colleja. Me dio tres puñetazos. Yo no he hablado de ella ni de su marido. Ella me dio tres puñetazos aprovechando que no había cámara en la lancha y sí había testigos y le llamaron la atención», ha querido aclarar Ángel Cristo en primer lugar. «¿Puñetazos?», ha preguntado la presentadora. «Tres puñetazos. Uno aquí, otro aquí y otro en el centro de la columna. Eso es lo que pasó y yo a ella no le he dicho absolutamente nada ni la he faltado el respeto», ha asegurado el exconcursante.

«Lo vio Kiko, lo vio Javi, lo vio Marieta, lo vio Miri y lo vio el lanchero y el inspector de la lancha», se ha reafirmado el superviviente. Ante ello, Javier Ungría ha alegado: «Se abalanzó sobre él. No sé si hubo puñetazo o colleja, pero sí que fue contra él». «Tú le dijiste a Arantxa «eso no Arantxa, eso no»», la ha recordado Ángel Cristo, quien ha remarcado: «Eso fue violencia».

Ángel Cristo “Ella no me dio una colleja, ella me dio tres puñetazos”



La organización lo silenció y Muchos callaron. Vergonzoso @mediasetcom



#ConexiónHonduras12 pic.twitter.com/JqsURjZhwD — Barbie B (@Darkname300) May 26, 2024

La versión de Ángel Cristo que coloca en el disparadero a ‘Supervivientes’

La polémica ha ido a más especialmente cuando la presentadora le ha preguntado por la reacción de Arantxa del Sol. «La envenenan personas y yo creo que hay cosas que no creo que sea el momento hablar aquí», ha comenzado a decir Ángel Cristo. Precisamente por ello, Sandra Barneda le ha instado a seguir dando su versión. «¿Queréis que lo hable? Vale, de acuerdo», ha soltado con tono desafiante. «No me gustaría que lo hablarás en otro programa. Lo que tengas que hablar, háblalo aquí», le ha vuelto a repetir la moderadora.

«Muy bien, ¿seguro? El lanchero y el inspector informaron al equipo y desde dentro del programa se me recomendó que para no avivar mis problemas de violencia de género, era mejor…», fueron las polémicas palabras de Ángel Cristo. Una versión que Sandra Barneda ha negado. «Ah vale pues no me preguntéis. Vale, pues entonces no me exijáis cosas que no queréis que diga. Se me recomendó no darle importancia a ese asunto y dejarlo pasar», ha vuelto a enfatizar el concursante.

«Es muy grave la acusación que estás haciendo», ha vuelto a reseñar la presentadora. Ante ello, Ángel Cristo ha vuelto a señalar a la organización: «No me preguntéis y no lo enfoques por esa dirección». «No tenemos nada que esconder», ha soltado Sandra Barneda. La respuesta del superviviente no ha tardado en llegar: «¿Quieres que diga que no me explique bien y que dio lugar a confusión y que por eso el equipo del programa en ningún momento supo lo que había pasado?». «Se te repitió si te habías sentido agredido, tu dijiste que no», le ha recordado Barneda.

«Lo siento mucho en ningún momento dije que no. A mí se me dijo que es mejor dejar pasar este tema, vienes de una denuncia de violencia de género. ¿Entonces quieres que me calle?», le ha soltado Ángel Cristo, quien también ha añadido: «Lo único que sé es que si eso lo hubiese hecho yo y hubiese sido de mí hacia ella, hubiese sido expulsado en el mismo momento».

«Se me dijo «Vienes de un año complicado, si esto se comenta, es mejor no hacerlo porque se puede reavivar el tema de violencia de género que has tenido en España». Me habéis pedido la verdad. Se me recomendó no seguir con el tema, ¿por qué tengo que mentir?», ha concluido el ahora exconcursante quien también ha explicado haberle dado un margen a Arantxa para que le pidiese perdón y, al ver que no se decantaba por el perdón, éste decidió soltarlo.