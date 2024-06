Uno de los presentadores de ‘Antena 3 Noticias’ comunica así su marcha: «No ha sido fácil»

Nueva baja en ‘Antena 3 Noticias’, que tiene que despedirse de uno de los rostros del informativo matinal. Marina Monzón, copresentadora de ‘Las noticias de la mañana’ junto a Manu Sánchez, ha anunciado a través de Instagram su salida de Atresmedia. La periodista ha asegurado que busca afrontar nuevos retos.

La presentadora, que comenzó como redactora en los informativos de la cadena, tomaba este domingo su cuenta de Instagram para hacer oficial su despedida de la cadena. «Es el momento de empezar una nueva etapa», comenzó señalando la comunicadora. Tras describir su tiempo en Atresmedia como una etapa «maravillosa», procedió a despedirse.

«He aprendido lo que jamás hubiese imaginado y he disfrutado y vivido intensamente cada día de esta profesión tan bonita que ejercemos. Gracias a todos mis compañeros por formar parte de ello», señaló como muestra de agradecimiento la presentadora de ‘Antena 3 Noticias’. Y es que, aunque ahora parte hacia nuevos horizontes, Marina Monzón solo tiene buenas palabras para el que ha sido su equipo durante estos años.

Marina Monzón se despide de ‘Antena 3 Noticias’

«No me olvido de ninguno, incluso de aquellos con los que no he trabajado pero que por el pasillo cada día me han regalado una sonrisa. Ojalá volvamos a cruzarnos pronto en el camino», añadió la comunicadora, trasladando también su agradecimiento a todos los que han estado «al otro lado de la pantalla» cada mañana de noticias.

Marina Monzón en ‘Antena 3 Noticias’

La compañera de Manu Sánchez en la edición matinal de ‘Antena 3 Noticias’ se mostró también muy emocionada por sus futuros proyectos fuera del grupo de San Sebastián de los Reyes. «He recibido tantos mensajes bonitos y cariñosos de quienes nos veis cada día, que no tengo palabras. Feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar», señaló la joven periodista.

Los primeros pasos de Marina Monzón en Antena 3 fueron en la redacción de los informativos, pero también pasó por ‘Espejo Público’ como redactora antes de regresar al espacio de noticias. Tras un tiempo ocupándose de todo lo relacionado con la Casa Real y la actualidad política, en otoño de 2018 comenzó a sustituir a Lorena García durante su baja por maternidad.

Ya en el siguiente año, se convirtió en un rostro habitual en el plantel de presentadores, comenzando a presentar el primer bloque de ‘Antena 3 Noticias’. A partir de 2021, la comunicadora se convirtió en la copresentadora fija del espacio junto a Manu Sánchez.