La respuesta de Sandra Golpe al decir a quién vota y cuál es la ideología de ‘Antena 3 Noticias’

Sandra Golpe es una de las reinas de la televisión pues es la encargada de dirigir y presentar ‘Antena 3 Noticias 1’, que es junto con la edición de las 21:00 horas que conduce Vicente Vallés uno de los informativos más vistos de toda la televisión.

Y una de las cuestiones que se ha achacado siempre a Antena 3 y sobre todo en los últimos años es que sus informativos están completamente escorados hacia la derecha. De hecho, raro es el día que no se viraliza algún editorial de Vicente Vallés contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sandra Golpe ha concedido una entrevista a El Español en la que le preguntan alto y claro por la línea editorial de ‘Antena 3 Noticias’ y en concreto de la edición que ella misma dirige. «Creo de verdad en el equilibrio y en dar voz a todos. Hoy, por ejemplo, nuestra buena noticia ha sido la restitución de las placas de Paco Rabal y Asunción Balaguer. ¿Qué clase de ignorantes pudieron decidir algo así? Son del PP y Vox. Alguno pensaría: ‘No lo van a destacar’. Pues lo hemos hecho», responde.

Pero al no mojarse demasiado, el periodista repregunta y le cuestiona si su informativo es liberal o conservador y si es de centro-derecha o centro-izquierda. Y es entonces cuando Sandra Golpe responde que «aspiramos a la mayor pluralidad posible, a un público de izquierda, de centro y de derecha«. «También a que nos vea la gente joven. Por eso jugamos mucho con la tecnología», añade.

En ese sentido, Sandra Golpe deja claro que reciben todos los días llamadas tanto por parte del Gobierno como de la oposición para tratar de influir. «Tanto de un sitio como de otro llaman todos los días para quejarse de lo que ha salido y de lo que no ha salido. Ocurre con Moncloa y con la oposición», asevera.

Sandra Golpe responde alto y claro a quién vota en las elecciones

Por otro lado, para que nadie la acuse de ser de derechas ni de izquierdas, la periodista de Antena 3 confiesa sin pudor que ella no vota nunca en las elecciones. «Soy partidaria de mantener una distancia terapéutica con los políticos. Ni siquiera voto. Y no lo haré mientras haga información política«, recalca.

«En Estados Unidos, los periodistas políticos que siguen de cerca a los candidatos y van con ellos en caravana tampoco votan. Lo hacen para mantener esa neutralidad. Una tiene sus ideas, por supuesto, pero no voto. Creo que contar esto no me benefició en su día, pero es así», sentencia Sandra Golpe asegurando que pese a que le sabe mal no votar prefiere no hacerlo.