Pedro Ruiz ve la conexión que ha enfadado a Patricia Pardo y deja esta inapelable reflexión

Este lunes, ‘Vamos a ver’ conectaba en directo con Meirivone, la mujer «casada» con un muñeco de trapo que protagonizó el estreno de ‘La vida sin filtros’ este sábado. Un testimonio que a Patricia Pardo no le hacía ninguna gracia y se plantaba ante Joaquín Prat. Un asunto que ha podido ver Pedro Ruiz y el presentador ha sido contundente.

Y es que este sábado ‘La vida sin filtros’, el espacio de Cristina Tárrega recibía un sinfín de reacciones en redes sociales por contar con Meirivone, la mujer casada con un muñeco de trapo y cuya boda, ante 250 invitados, se viralizó mundialmente hace unos meses. Por si fuera poco, la mujer asegura ser madre de dos hijos, que en realidad son muñecos.

Tras escuchar a Meirivone contando que ella tiene su vida y que es feliz junto a Marcelo y sus hijos, Joaquín Prat recalcaba que «si usted es feliz y es feliz intentando transmitir un mensaje positivo con su familia de muñecos de trapo, yo, desde luego no voy a ser quién la juzgue«. Pero ese argumento no le servía nada a Patricia Pardo tal y como la copresentadora destacaba. La actitud de la copresentadora era aplaudida en redes sociales por Pedro Ruiz.

«Yo soy madre de tres hijos y sé lo que es levantarse cada mañana igual que tú… Lo que pasa es que para mí no todo lo vale. Inventarte que tienes una familia de trapo…», aseveraba Patricia Pardo muy enfadada. Al escucharla, Joaquín Prat le cuestionaba a su compañera su actitud. «Me enfado, sí, Joaquín. Creo que podemos comentar otro tipo de valores y no esto y esta es mi opinión, sino no me quedo a gusto y creo que alguien lo tiene que decir. Lo siento mucho, ni un minuto de televisión a esta gente«, sentenciaba.

Pedro Ruiz, contundente tras lo visto en ‘Vamos a ver’

Después de ver lo sucedido en ‘Vamos a ver’ y de escuchar la queja de Patricia Pardo ante Joaquín Prat en pleno directo, Pedro Ruiz no se ha contenido y ha sentenciado lo emitido en su cuenta de «X». «Patricia Pardo se ha enfadado por asistir a una conexión con una mujer que tiene un marido y tres hijos de trapo. Yo la entiendo. Si se presenta como curiosidad puede valer», empezaba diciendo.

«En serio rasca. Lo vi y me daba algo de vergüenza ajena. La tele alegre», concluía Pedro Ruiz dejando claro que coincidía con Patricia Pardo y que no le gustaba nada el hecho de dar voz y foco a alguien como Meirivone.