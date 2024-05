Ana Herminia confirma cómo es su relación real con Finito de Córdoba y es inequívoca

Ana Herminia ha vuelto a conceder una entrevista a ‘De Viernes’, aunque, a diferencia de las anteriores, en esta ocasión estaba grabada y no acudió al plató de Telecinco. La mujer de Ángel Cristo volvió a hablar de su relación con Finito de Córdoba, marido de Arantxa del Sol, dejando claro cuál es su trato actual.

«Yo me entero de lo de Finito en plató, cuando sale Kike Calleja, se me acerca en una publi y me lo dice, que cuándo voy a sacar yo ese tema», aseguraba la empresaria venezolana en el programa nocturno de Telecinco. Ana Herminia también desvelaba que «ya se sabía antes de empezar el programa que tenía una amistad con Finito. La persona que filtra la foto se encarga de mandar correos y cosas. Los jefazos se enteran de esa relación».

Sobre cuál es su verdadera relación con el torero, la invitada dejó claro que «es una relación de amistad pura, porque Juan es un hombre muy puro. Me conoce siendo una niña, conoce a mi familia, éramos súper jóvenes los dos. Él era guapísimo, yo era una niña guapa también. Unas miradas y un tal y ya no hay más».

Ana Herminia: «Finito me llamó ayer, pero no lo atendí»

«Solo una conexión personal durante un tiempo», le comentaba Santi Acosta, presentador de ‘¡De viernes!’ y encargado de hacerle la entrevista. Unas palabras que ratificaba Ana Herminia, quien reconocía que «solo una conexión de amistad, que Arantxa no existía. Con los años iba cobrando más fuerza esa amistad y se ha mantenido en una amistad durante más de 27 años».

«¿Continuáis siendo amigos?», quiso saber el presentador. A lo que ella respondió que «hablé con él hasta la semana pasada y lo dejó allí. Finito me llamó ayer, pero no lo atendí», desvelaba la mujer de Ángel Cristo.

Respecto a la foto en la que aparece junto al diestro, la invitada dejó claro que «querer tornar la relación de amistad por una foto, como te podría abrazar a ti… Además, es una foto cortada, donde hay más personas, que no le sigan sacando punta a algo que no tiene».