Víctor Sandoval pregona lo que esconde el veto de Mediaset a ‘Sálvame’ y desconcierta

Este martes, ‘TardeAR’ dio un paso más en el veto que impuso Mediaset a la hora de hablar de ‘Sálvame’ y de sus rostros más icónicos. Y es que el programa de Ana Rosa recuperaba unas imágenes de Terelu Campos en las que el micrófono de ‘Sálvame’ aparecía pixelado. Algo que ha hecho que Víctor Sandoval se manifieste en su cuenta de «X».

El colaborador de ‘Sálvame’ es uno de los rostros que está vetado en Mediaset por haber sido uno de los participantes que dieron el salto a Netflix con ‘Sálvese quién pueda’, el docu-reality que realizó La fábrica de la tele con ocho de los rostros más emblemáticos del formato.

Y ante la duda que se ha generado en redes sociales sobre si hay un veto o no a todo lo que tiene que ver con ‘Sálvame’, Víctor Sandoval no ha dudado en dejar claro lo que ha sucedido y condenar al grupo televisivo en el que tanto ha trabajado por lo que les está haciendo.

Después de que ‘TardeAR’ pixelara el logo de ‘Sálvame’ en su pieza y no rotulara tampoco su nombre al recuperar unas imágenes de la hemeroteca, alguno se preguntaba si quizás con el fin de La fábrica de la tele y la creación de Los Fabricantes, la productora les había prohibido utilizar la marca de ‘Sálvame’. Pero la cuenta de Algo Pasa TV aclaraba que la marca pertenece a Mediaset y por tanto si no la utilizan es porque no quieren.

Víctor Sandoval clama contra Mediaset

«La marca es de Mediaset. Ellos fueron los que decidieron vetarla en verano de todos sus programas. A la marca y a los que tenían contrato con @fabricantestv. Lo demás, humo», escribían desde dicha cuenta. Un mensaje al que el propio Víctor Sandoval contestaba para aportar algo de luz.

«Se nos ha vetado a «los que seguíamos teniendo contrato con @fabricantestv tras la desaparición de Sálvame, en otras palabras: los que fuimos a @NetflixES «, el resto aunque formaron parte de la historia del mítico programa no continuaron con la productora. Es paradójico que por aceptar un trabajo se te desprecie de esta forma, yo sigo sin entenderlo», sentencia.