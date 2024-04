Un micro abierto pilla la ‘rajada’ de una reportera contra Rodrigo Blázquez en ‘La Sexta Noticias’

Este miércoles Pedro Sánchez ha roto todas las escaletas de los programas de televisión y los informativos con la carta en la que anuncia su retirada pública hasta el lunes 29 y en la que deja caer que podría dimitir como Presidente del Gobierno tras los «ataques» que está recibiendo su mujer. Un asunto que ‘La Sexta Noticias’ ha analizado con detalle con Rodrigo Blázquez justo después de que ‘Más vale tarde’ lo diera en directo.

Así, el director y presentador de ‘La Sexta Noticias 20h’ se ha puesto a analizar con todos sus corresponsales la noticia que sin duda podría suponer un antes y un después en la política española. Y es que es la primera vez que un Presidente del Gobierno se retira de la vida pública para reflexionar si debe seguir al frente del ejecutivo o no.

La carta de Pedro Sánchez llega después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite la denuncia de Manos Lipias, una asociación de ultraderecha contra Begoña Gómez, la mujer del presidente. Una noticia que pillaba al Presidente en plena sesión de control al Gobierno en el Congreso.

«Nos vamos al Congreso de los Diputados, allí Pedro Sánchez ha vivido una mañana muy dura probablemente el origen de esta carta. Irene Rupérez tú has estado allí pero lo que queremos saber ahora es, ¿puede convocar elecciones? ¿Qué dice la ley?», le preguntaba el presentador de ‘La Sexta Noticias’ a la reportera.

Tras un breve problema de sonido, Irene Rupérez tomaba la palabra para recordar que «el 29 de mayo de 2023 se disolvieron las cortes». «Y lo que dice la Constitución es que debe pasar un año para que se puedan volver a convocar unos comicios, otra de las opciones es una opción de confianza que registre el propio Presidente aquí en el Congreso y que se someta a la votación de todos los grupos con el riesgo de poder perderla o no. Pero en principio tendría que pasar un año entre el 29 de mayo de 2023 y una nueva convocatoria electoral», explicaba Irene Rupérez.

La queja de una reportera de ‘La Sexta Noticias’ a Rodrigo Blázquez

Después cuando el directo volvía al plató de ‘La Sexta Noticias’ con Rodrigo Blázquez un micrófono abierto captaba la queja de Irene Rupérez contra el presentador por lo que le había preguntado en pleno directo. «¿Pero por qué me pregunta esto que no me lo sé?«, se escuchaba decir a la reportera cuando el presentador estaba hablando.

«Se nos colaba un sonido desde el Congreso«, reaccionaba Rodrigo Blázquez sin entrar a valorar lo que había dicho su compañera. Justo después, el presentador conectaba con Antonio García Ferreras para que el director de ‘Al rojo vivo’ analizara la última hora en torno a Pedro Sánchez.