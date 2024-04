‘La Sexta Noticias’ de Cristina Saavedra pega el repaso del siglo a Ayuso en solo un minuto

‘La Sexta Noticias‘, en la edición nocturna que conducen Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez, ha dado un repaso monumental a Isabel Díaz Ayuso este lunes por sus últimas declaraciones a los medios de comunicación cuando era preguntada sobre las novedades del caso de su pareja, imputado por presunto fraude fiscal.

«A la presidenta de la Comunidad de Madrid los periodistas le han vuelto a preguntar por los tejemanejes de su pareja con Hacienda y ha respondido con un contraataque al Gobierno de Pedro Sánchez. Dice que es opaco, que no da la cara y llega a decir que no se da cuenta ni de los soldados que han ido a Ucrania», introducía Rodrigo Blázquez con sorna, pues ni España ni ningún país miembro de la OTAN han enviado militares a este país. Algo que parece desconocer la dirigente popular.

Acto seguido, se emitía un vídeo elaborado por el equipo de ‘La Sexta Noticias’ en el que se desmontaban todas las falacias y contradicciones de Isabel Díaz Ayuso. «Es un Gobierno que no da la cara por nada y no da ninguna explicación. No sabemos ni cuántos parados hay en España. No sabemos en misiones, tipo Ucrania, cuántos soldados ha habido. No sabemos los viajes del presidente a según qué lugares, por ejemplo a República Dominicana», declaraba Ayuso.

«Parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene algunas dudas que nosotros intentaremos resolver. De hecho, sí que sabemos datos de empleo: 2,7 millones están en paro y casi 21 millones están trabajando. Son datos de febrero y son cifras que se publican todos los meses», replica la redactora de esa pieza.

«En Ucrania en concreto no hay ningún soldado. Ni España ni ningún otro país de la OTAN ha enviado soldados a este país. En 2023, España ha participado en 17 misiones en el exterior, en las que participaron más de 12 mil militares, pero ninguno de ellos en Ucrania», aclaran en ‘La Sexta Noticias’ ante la ignorancia de Díaz Ayuso.

Respecto a los viajes, «entendemos que Ayuso se refiere a los oficiales y sí, esos también están contabilizados». «Pedro Sánchez ha viajado tres veces a República Dominicana desde que llegó a la Moncloa. La última en 2023 por la Cumbre Iberoamericana. A la vecina Francia ha ido en 18 ocasiones y a Bélgica 46», informan, dejando claro que sí hay transparencia en ese sentido en contra de lo que sostiene la ejecutiva madrileña.

«No sabemos cifras de nada», resaltaba la política en esa intervención. «Cifras económicas sabemos tantas que nos abruman. Las últimas, por ejemplo, de hace solo unos días. La deuda baja 4 puntos y el PIB creció 2,5% el año pasado», le recuerdan desde ‘La Sexta Noticias’, desarmando también ese pueril argumento.

«Lo que no le podemos aclarar son datos de inmigración irregular. Aunque sí existe una contabilidad, es una cifra estimada. Al ser irregular, no se puede controlar», concluye la pieza.