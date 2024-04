Todos se quejan de ‘MasterChef’ por el mismo motivo tras lo presenciado en la gala 3

Han pasado doce ediciones de ‘MasterChef’ con anónimos y si hay algo que ha ido cambiando con el paso de los años es que el casting ha sido mucho más variopinto primando más los perfiles de los concursantes y que sean «personajes» que den juego a su nivel de cocina.

Algo que este lunes se ha podido ver reflejado durante la primera prueba de ‘MasterChef 12’. Y es que ha sido posiblemente la peor prueba de la historia del talent de cocina de TVE con un nivel culinario completamente bajo. Algo que ya pasó durante su estreno hace tres semanas.

Los aspirantes de ‘MasterChef 12’ se encontraban con una super caja en la que había alimentos habituales de nuestra cocina, pero con algo en común: todos eran enormes en tamaño. El reto para los concursantes era elaborar un plato con dos de esos ingredientes junto a otros cinco ingredientes que podían coger en el supermercado.

Y aunque era una prueba sencilla, los jueces de ‘MasterChef 12’ se han llevado un gran chasco pues casi todos los platos que han probado estaban malos y no tenían nivel. «Aspirantes era una prueba uy fácil y salvo contadas excepciones los platos que hemos probado eran, y voy a ser educado, bastante malos», les decía Jordi Cruz.

Todo después de que la valoración de la mayoría de los platos fuera negativa. La que se llevó la palma fue Celeste que se atrevió a presentar un chuletón con patatas fritas. Un plato completamente sencillo y que encima estaba malo. «Tu no tienes vergüenza en tu cara», le soltaba Jordi Cruz después de ver su plato. «Celeste no hay nada peor que hacer un plato a priori sencillo y meter la pata. Un chuletón no se hace así, hay que tenerla un buen rato en la parrilla y asarla bien», añadía el chef catalán.

Lluvia de críticas a ‘MasterChef’ por el bajo nivel de los concursantes

Tras esta desastrosa prueba, los espectadores no han dudado en cuestionar el casting que tiene ‘MasterChef’ en esta edición. «Los del junior cocinan mil veces mejor» o «Luca comparado con este casting merece una estrella Michelín» son algunos de los comentarios que se han podido leer.

Estoy viendo #MasterChef y me sigue sorprendiendo el casting. Cada año tienen concursantes con menos idea de cocina y menos sentido común. Me sorprende, para empezar, que ni prueben lo que cocinan. Terrible. — Carmen Mayoral (@CarmenMayFon) April 15, 2024

Para esto un casting? #MasterChef — Lucia Lalala (@luciialalala) April 15, 2024

Mucho tienen que mejorar para ser una buena edición #MasterChef — Maria (@Maria07296278) April 15, 2024

Los del junior cocinan mil veces mejor por dios #MasterChef — 🏳️‍🌈Isabel²💙❤🐍 (@Imrosariom_01) April 15, 2024

Que poca cocina este año en Masterchef #MasterChef — Amanda Gomez (@Mikyuu21) April 15, 2024

Luca comparado con este casting merece una estrella michelín #MasterChef — RAFA (@RafaGmzP) April 15, 2024

Está la edición para echar a más de la mitad #MasterChef — Edu☆☆☆🇵🇸 (@Edu_2623) April 15, 2024

Me niego a ver el programa. Se acabó. Luca 2.0 para vosotros.#MasterChef — Dream ❤ (@Menina_Lo) April 15, 2024

Puede volver el masterchef donde la gente sabía cocinar????? GRACIAS. #MasterChef — Laurita (@lauriuuuus) April 15, 2024

#MasterChef cada temporada nos venden que los casting son más duros y yo lo que veo es que cada edición saben cocinar peor! — Juan (@_J_uan_m_) April 15, 2024

Todos a eliminación directa#masterchef — UnoMas (@UnoMas25870) April 15, 2024

Imaginaros el nivel de los que no están porqué estos estén en el programa 3 #MasterChef — Yannick Serra (@SerraYannick) April 15, 2024

Este año el nivel esta por los suelos #MasterChef — walaa_m.em (@walaamem) April 15, 2024

Al que haga algo comestible ya lo tiene hecho, vaya nivel #MasterChef — Cris!… (@Cris_forty6) April 15, 2024

Se la pegan todos porque habéis hecho un casting de reality show al uso, no de cocina. En el pecado va la penitencia. #MasterChef pic.twitter.com/5I7Uihjf4q — vickytoria (@vickytor2) April 15, 2024