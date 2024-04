Terelu Campos detiene ‘Fiesta’ tras imputarle este delito y obliga a pedirle perdón en directo

Hace justo siete días, Pipi Estrada adelantaba en ‘Fiesta’ que Terelu Campos había sido despedida de ‘Mañaneros’ en TVE y que por eso había decidido sentarse en el plató de ‘¡De Viernes!’ para hablar de la exclusiva de su sobrino a cambio de dinero. Este sábado, el colaborador ha querido ir más allá al hablar de los motivos por los que Terelu habría vuelto al espacio matinal de TVE y Emma García tenía que frenarle en seco.

Así, Pipi Estrada volvía a atacar a la que fue su ex pareja por seguir haciendo caja gracias a la exclusiva de José María Almoguera y su mujer Paola. «Debería tener un poquito de generosidad con su sobrino, solo un poco. Gracias a esta historia, las arcas están mucho más saneadas, les ha venido bien. Este problemón no es tan problemón porque les ha venido como caído del cielo», aseveraba el colaborador de ‘Fiesta’.

Tras ello, Omar Suárez aprovechaba para reprocharle a Pipi Estrada que mintiera con lo del despido de Terelu Campos. «Te digo una cosa, Pipi. Tú dices que a Terelu esto le ha venido bien porque la despidieron de un programa y eso no es verdad. ¿Cuándo vas a pedir disculpas?», le preguntaba el que fuera reportero de ‘Sálvame’ después de que la colaboradora regresara al espacio de Jaime Cantizano este viernes.

«Efectivamente, yo dije aquí que Terelu había recibido una llamada y que, de momento, no contaban con ella. No dije que hubiese sido despedida fulminantemente», empezaba reculando Pipi. Pero el periodista deportivo iba más allá y se atrevía a insinuar que Terelu había vuelto a ‘Mañaneros’ por tener «tráfico de influencias».

«Si tú pagas en una empresa privada, pues es una empresa privada que hace y deshace como quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay un tráfico de influencias…», soltaba sin pudor Pipi Estrada sobre el por qué Terelu Campos habría vuelto a TVE. Enseguida, Emma García le paraba los pies para advertirle de lo que estaba diciendo. «Cuidadito, cuidadito. Te digo que estás en directo», le advertía la presentadora. «Lo que digo es que, evidentemente, ha habido una ayuda», aseveraba Pipi. «Esto es lo que dice Pipi y no me hago responsable de los comentarios de mis colaboradores», sentenciaba Emma.

Terelu Campos amenaza a Pipi Estrada en directo: «Espero que se retracte»

Y cuando ‘Fiesta’ estaba llegando al final del programa de este sábado conectaba en directo con el Wizink Center de Madrid donde Isabel Pantoja da un concierto y donde estaba Terelu Campos de invitada. Y cuando un reportero del prograa de Telecinco le preguntaba a Terelu cómo estaba, ella no dudaba en lanzar una advertencia en directo a Pipi.

«Espero que un compañero tuyo se retracte porque me ha acusado de un delito. Un beso enorme a Emma», aseveraba Terelu aludiendo de forma indirecta a las acusaciones que había lanzado Pipi Estrada en ‘Fiesta’. «Le daos las gracias a Terelu Campos por pararse y efectivamente le paso ese mensaje a Pipi», reaccionaba Emma dando paso al colaborador.

«Me he excedido. Lo que quería decir es que hubo un problema con el programa de la mañana y ese problema se solucionó y evidentemente cuando tienes amigos se arreglan las cosas», insistía Pipi. «Pipi tienes la oportunidad, no seas cabezota», le volvía a llamar la atención la presentadora. «No quería decir eso exactamente, pido perdón, pido disculpas porque no era mi intención decir eso», añadía el colaborador.