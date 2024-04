Terelu Campos confirma su vuelta definitiva a Telecinco con este programa tras su despido en TVE

Hace una semana Telecinco daba la campanada con el regreso de Terelu Campos a las instalaciones de Mediaset ocho meses después del fin de ‘Sálvame’. La colaboradora reaparecía para reencontrarse con su hermana Carmen Borrego y era la encargada de darle la noticia de la explosiva entrevista que habían dado su hijo José María Almoguera y su mujer Paola.

Pero lejos de quedarse ahí, Terelu se convertía por sorpresa en la invitada estelar de ‘De Viernes’ la semana pasada para contestar a las palabras de su sobrino José María y aclarar todas las dudas en torno a la guerra abierta en el clan Campos.

Una entrevista con la que Terelu Campos trataba de acercarse de nuevo a Mediaset después del final de ‘Sálvame’ y la no renovación de ‘Sálvese quién pueda’ en Netflix. Así, la hija de María Teresa se aseguraba ser el único ex rostro célebre del formato de La fábrica de la tele que no estaba vetada en Telecinco.

Un día después, Pipi Estrada destapaba en ‘Fiesta’, que Terelu habría optado por aprovechar la polémica entrevista de su sobrino para volver a Mediaset después de haber sido despedida de ‘Mañaneros’. Y es que tal y como adelantó El Televisero en exclusiva, Terelu fue cesada como colaboradora del programa de Jaime Cantizano tras comprobar que cada vez que iba al programa la audiencia bajaba y de que no había buena relación con el equipo.

Terelu Campos, de nuevo invitada de ‘¡De Viernes!’

Pues bien, ahora parece que el salto de Terelu Campos a Telecinco es total. Y es que aunque la colaboradora sigue trabajando en TVE gracias a ‘D Corazón’ y a que es una de las participantes de ‘El Cazador Stars’, la presentadora volverá a sentarse este viernes en el plató de ‘¡De Viernes!’.

Así, tal y como han adelantado en ‘Así es la vida’, Terelu volverá al espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona para sentarse junto a su hermana Carmen Borrego y seguir hablando de toda la polémica que ha generado la entrevista de José María Almoguera.