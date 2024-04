La maestra de Bruno Vila lanza este aviso ante lo que se avecina en la final de ‘Bailando’

Bruno Vila no está dispuesto a claudicar de ‘Bailando con las Estrellas’ aunque sea lo que busque el jurado y promete ir «con todo» en la gran final como así dejó claro la pasada semana en un comunicado en sus redes. Además, el integrante de Mozos de Arousa, declaró en una entrevista exclusiva para El Televisero que «pensé en abandonar pero no habría sido buen ejemplo».

Pues bien, la final prácticamente ya ha llegado, apenas quedan tres días para conocer el ganador de esta primera edición en Telecinco del talent show y tanto él como sus tres contrincantes que han llegado a la final -Adrián Lastra, Athenea Pérez y María Isabel- están trabajando duro, con maratonianos ensayos, para que todo salga perfecto en la gala de clausura.

No obstante, esta final se presenta más dura para Bruno Vila por la polémica que envuelve a su clasificación. A las críticas de un sector de la audiencia por haber llegado tan lejos, se suman las feroces y crueles valoraciones de los miembros del jurado, especialmente de Gorka Márquez y Julia Gómez Cora, que ven injusto que esté en esa final y puede llegar a ser el ganador con unas capacidades muy bajas respecto a los demás concursantes que siguen en la competición.

Con este convulso contexto, la maestra de baile de Bruno ha publicado un post que es toda una declaración de intenciones y una forma de cerrar filas con el joven gallego, con el que ha hecho muy buenas migas. «Tu pareja de confianza estamos preparados para sorprenderte este sábado 13 en la final de ‘Bailando con las Estrellas'», advierte.

«Ayer grabamos nuestros últimos totales. Todo para poder acercaros todas nuestras inquietudes, emociones y sensaciones de lo que está siendo esta locura. Estamos muy muy contentos y felices de ser uno de los cuatro finalistas. Y es un orgullo para nosotros poder formar parte de todo este proceso. De dar visibilidad al baile y de fomentar los valores que hay en él», prosigue en la publicación.

«Ojalá podamos ser el referente de gente que no se atreve, que no se ve capaz o que hay algo que le cuesta. Rendirse ante las adversidades y las críticas, no es una opción«, sentencia Marta Blanco, en referencia a esa especie de campaña agresiva contra Bruno Vila en ‘Bailando con las Estrellas’.

Estas sonadas palabras se suman a las que ya publicó un Bruno Vila invicto hace unos días. «Ahora ya descansado, tengo que deciros GRACIAS por este pase a la final que nos habéis brindado a Marta (su maestra de baile) y a mi», agradeció a los miles de seguidores que se están volcando con él masivamente desde el principio y que podrían llevarle a alcanzar la victoria en el concurso a pesar de que es el participante con peor nivel.

«Muy agradecidos, muy felices y trabajando ya en la gran final. Vamos a por ella con todo», avisó Bruno Vila en un storie de Instagram que fue también toda una declaración de intenciones. ¿Se acabará convirtiendo en el flamante ganador de ‘Bailando con las Estrellas’ en Telecinco pese al escándalo que supondría?