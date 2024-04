Bruno Vila: «Pensé en abandonar ‘Bailando con las estrellas’, pero no habría sido buen ejemplo»

Bruno Vila es uno de los personajes televisivos del momento. Este joven gallego de Vilagarcía de Arousa se cuela en nuestras pantallas cada tarde como integrante de los ‘Mozos de Arousa’ en el concurso ‘Reacción en cadena’ y se convertía la pasada semana en uno de los cuatro finalistas de ‘Bailando con las estrellas‘, pese al jurado.

Bruno ha sido el protagonista absoluto de esta primera edición del talent show de baile con famosos en Telecinco, cuyo concurso ha estado salpicado por la polémica, tras convertirse semana tras semana en el más votado por el público, pero en el menos valorado por el jurado con pírricas puntuaciones y veredictos demoledores.

Bruno Vila atiende a la petición de El Televisero para ser entrevistado justo una semana antes de la gran final de ‘Bailando con las estrellas’. Este estudiante de Derecho se batirá junto a Athenea Pérez, María Isabel y Adrián Lastra en el desenlace del concurso, que celebrará su gran final el próximo sábado 13 de abril. El concursante valora qué ha sido lo más duro de su paso por el concurso, cómo ha llevado las críticas del jurado y de sus propios compañeros y si pensó en abandonar la competición ante toda la presión.

Has llegado a la final de ‘Bailando con las estrellas’. ¿Por qué crees que el público te ha votado semana tras semana?

Creo que hay varios motivos. Por un lado, el público se mueve mucho por emociones y no se puede querer a quien no se conoce, y yo al final soy una de las personas más conocidas para el público de Telecinco; a lo mejor si el programa estuviera en otra cadena yo no habría llegado a la final. Además, pienso que el público ha valorado mi resistencia ante una situación de ataques y críticas duras del jurado e incluso de algún compañero, y es algo que la audiencia ha valorado. Y también, quizás estoy aquí porque se sienten identificados, porque la mayoría de la gente no baila bien en este país, esto no es Cuba, donde la gente baila por las calles. Entonces es más fácil que se sientan identificados conmigo que con alguien que baila perfectamente y que les recuerda lo que ellos no pueden hacer.

¿Cuánto crees que has evolucionado dentro del programa?

Yo he ido a aprender, no a demostrar que bailaba bien, porque no bailo bien. Si esto fuese un concurso de buscar al mejor bailarín yo no me hubiese apuntado ni aceptado nunca ir, pero como esto es un concurso que busca el crecimiento personal usando el baile como herramienta, por eso dije que sí. Y pienso que he crecido en lo personal y que he mejorado en el baile.

¿Qué reflexión sacas de tu paso por ‘Bailando con las estrellas’? ¿Cómo debemos afrontar la salud mental en este tipo de programas?

Es importante saber que te están juzgando como concursante, no como persona. Y que la presión hay que poder gestionarla, porque no es fácil, y tratar de que te afecten las cosas lo menos posible. Dentro de que ha podido haber momentos que se les ha ido de la mano la crítica dura, en general se me ha tenido bastante respeto tanto a mí como a todos los concursantes. Quizás esperaban más de mí, no sé por qué.

¿Cómo valoras a tus rivales de la final?

María Isabel es una artista muy completa que ha demostrado que no solo canta, sino que también baila. Adrián Lastra es un gran actor y una persona como muchísimas habilidades. Y Athenea tiene una destreza de la técnica del baile que es impresionante y mucho saber estar.

¿Quién merece ser el ganador?

Creo que, si no gano yo, que me gustaría obviamente, me gustaría que ganase Athenea porque creo que también podría ser un gran impulso para su carrera.

En el caso de que tú fueras el ganador del programa, ¿crees que sería lo justo?

Sí lo creo, porque yo he cumplido con las reglas del juego. Esto no era una competición de baile al uso. El que quisiera eso tendría que ver una competición de baile en un pabellón deportivo o en Teledeporte. Lo injusto sería que ganara una persona que no ha cumplido con las normas y no ha tenido una actitud de respeto a los demás. Yo me he comportado correctamente y he hecho todo lo que estaba en mi mano por dar lo mejor de mí. Soy tan digno ganador como los demás.

El jurado de ‘Bailando con las estrellas’ y Bruno Vila

Has recibido duras críticas del jurado de ‘Bailando con las estrellas’, ¿cómo estás viviendo sus lapidarias valoraciones?

Trato de no hacer caso a este tipo de valoraciones. Cuando son muy duras, como por ejemplo lo último que me dijo Julia en la semifinal de que ‘nadie pagaría por verme bailar’, pues la verdad es que no le hago caso. Porque creo que es algo que no me va a aportar y lo único que me haría es desmoralizarme, y quiero llegar fuerte a la final. Incluso me llegó a decir que ‘ya había ganado suficiente dinero en Reacción en cadena’. Pues me parecen comentarios fuera de lugar y creo que ella misma se daría cuenta de que no estuvo acertada. Cuando son valoraciones constructivas de consejos para mejorar en el baile las escucho con las orejas abiertas. Pero cuando son críticas personales hago oídos sordos.

Julia Gómez Cora es tu mayor detractora en la mesa del jurado. ¿Sientes que has sufrido bullying o estás siendo humillado por ella, como denunciaron numerosos espectadores en redes?

Creo que el bullying es algo distinto, es un problema muy grande que hay en los colegios y que hay que atajarlo y afrontarlo. Pero no, porque evidentemente aquí hay unos directores que se encargan de que no se produzcan situaciones de este tipo en ‘Bailando con las estrellas’. Sí ha habido críticas muy duras, que en algún momento han podido ser excesivas, pero no las calificaría como bullying.

¿Es Julia Gómez Cora la nueva Risto?

Creo que Julia ha sido uno de los grandes valores de este programa. Uno de los elementos que más atención ha llamado del público y ha sido un gran fichaje en mi opinión. Tiene una personalidad marcada, que nada tiene que ver con la de Risto y que no trata de imitar a nadie. Creo que como jurado ha desempeñado un buen papel.

¿Has tenido ocasión de hablar con ella detrás de cámaras?

No he hablado nunca más de dos minutos seguidos con ella. Pero porque tampoco coincidimos en maquillaje o en ningún otro espacio, sino que solo coincidimos en el plató.

También has sido objeto de críticas de algunos compañeros.

De este tema prefiero no hablar. Mi relación ha sido muy buena con todos. Sobre todo, he congeniado mucho con Pinto, porque estábamos juntos en el hotel y pasábamos más tiempo juntos.

¿Has pensado en algún momento en abandonar voluntariamente la competición?

Si se me pasó por la cabeza. Pero luego dije: ‘no, porque no sería un buen ejemplo para la gente que intenta algo y le critican’. Y entonces qué hacemos, ¿hay que rendirse? No, hay que seguir para adelante. Por eso no abandoné.

¿Te volverías a presentar a ‘Bailando con las estrellas’?

Sí volvería. Porque he vivido muy buenos momentos, me ha ayudado a conectar con mucha gente y que se descubriera otra parte de mí. Quería que me vieran en directo, porque en un programa grabado no llega a verse del todo la personalidad, y aquí están más a flor de piel las emociones.

¿No te arrepientes de nada de tu paso por el concurso?

No me arrepiento de nada, creo que me he esforzado al máximo, que no he faltado el respeto a nadie, he cumplido con todo lo que se me ha indicado y creo que he entretenido a la gente y he aportado al programa.

Bruno Vila y su bailarina de ‘Bailando con las estrellas’, Marta Blanco

¿Cómo es tu relación con tu bailarina Marta Blanco, fuera de cámaras?

Es muy buena mi relación con Marta. Hemos hecho un trabajo de empatía el uno con el otro, de entender nuestras necesidades y de coordinar nuestros horarios con nuestros otros trabajos y ocupaciones. Ella ha tenido mucha paciencia, tenía el alumno más difícil y para mí es la maestra con más mérito del programa.

Sigues triunfando cada tarde en ‘Reacción en cadena’, ¿cómo has compatibilizado grabar los dos programas simultáneamente?

Ha sido duro. Porque me ha requerido un esfuerzo mayor, y bueno lo que ha estado bien es que en el baile he trabajado el cuerpo y en el concurso mucho la mente. Y una cosa se ha complementado con la otra. Por un lado, tenía todos los días el ensayo de lunes a viernes; y las semanas que se grababa ‘Reacción en cadena’ pues hacía las dos cosas. Pero ‘Reacción en cadena’ grabamos unas semanas sí y otras no, depende de cómo vaya el calendario de grabaciones.

Esta semana los Mozos de Arousa habéis batido vuestro récord absoluto, con la mayor cantidad de dinero sumado al bote en un programa, con 55.000 euros, y traspasando los 1.500.000 euros de bote acumulado. ¿Cuál es vuestra receta para el éxito?

Creo que tanto la receta para el éxito de los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’, como la mía personal en ‘Bailando con las estrellas’, es que hemos dado lo que quiere el público: entretenimiento sano, desde el respeto y fomentando valores; como puede ser el compañerismo, el esfuerzo, el afán de superación o el sentido del humor. Y nosotros hemos encajado en esa petición.

¿Qué responsabilidad tenéis los Mozos de Arousa en el éxito de ‘Reacción en cadena’?

‘Reacción en cadena’ iba creciendo poco a poco en audiencia, y con nosotros ha despegado más. Pero es un mérito de todo un equipo, porque también el programa en sí ha mejorado cosas, y que todo cada vez se hace mejor. El concurso está por encima tanto de los concursantes como del presentador, porque es un formato de éxito en muchos países, en Italia lleva más de 17 años y pienso que en España seguirá creciendo una vez ya no estemos nosotros.

¿Cómo te preparas diariamente para concursar en ‘Reacción en cadena’? Tu prueba fetiche es la complicidad ganadora, ¿qué haces para tener esta agilidad mental?

Aprovechamos para practicar la prueba de ‘complicidad ganadora’ cuando estamos en el camerino y en algún rato que tenemos en el hotel. En mi caso cuando llega esta prueba, me vuelco al 100%, pongo toda la atención y sale bien. Algún día saldrá mal y me tocará perder. Nosotros notamos que los equipos rivales cada vez vienen más preparados, y hay situaciones que ya empezamos a decir que está cerca el final, porque el nivel es más alto y nos obliga a apretar más.

Bruno Vila con los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’

Has vivido tensos piques junto a tus compañeros en ‘Reacción en cadena’, más con Raúl que con Borjamina, ¿cómo os lleváis entre los tres?

Muy bien. Creo que estamos en nuestro mejor momento como equipo y que eso es fundamental para afrontar los programas. Ahora nos conocemos mejor a raíz de estar tanto tiempo juntos.

¿Aún no habéis recibido nada del premio? ¿Pero os pagan algún sueldo por participar?

No lo hemos recibido aún y tampoco recibimos ningún sueldo.

Después de tu paso por ‘Reacción’ y ‘Bailando’, ¿te animarías a participar en otro concurso? ¿Y en un talent o reality como ‘Supervivientes’, ‘MasterChef Celebrity’ o ‘Tu cara me suena’?

No te puedo decir seguro, pero creo que no. Esta experiencia ha sido tan increíble que de momento solo tengo ganas de estar en ‘Reacción en cadena’, no pienso en otros y estar en concursos no es mi prioridad en mi futuro camino profesional. Y realities como ‘Supervivientes’ no. Yo estudiaba Derecho y lo he tenido que dejar parado, pero me gustaría terminar la carrera en algún momento.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Familiar, comprometido y alegre.