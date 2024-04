Julián Muñoz reaparece con esta surrealista llamada a ‘Así es la vida’ y aclara su estado

Desde hace días hay máxima preocupación por el estado de salud de Julián Muñoz. De hecho, se llegó a temer por su vida y los pronósticos no eran buenos. Sin embargo, este martes ‘Así es la vida’ ha logrado hablar en directo con el que fuera alcalde de Marbella.

Cabe recordar que hace unos días, Julián Muñoz pidió el alta hospitalaria para continuar con el tratamiento en su casa. Pero su estado de salud ha dado mucho de que hablar y por ello, Gema Fernández ha querido llamar al que fuera pareja de Isabel Pantoja para saber cómo se encuentra.

La gran sorpresa para Gema Fernández y el equipo de ‘Así es la vida‘ es que Julián Muñoz descolgaba el teléfono y contestaba en primera persona. Pero la actitud del ex alcalde de Marbella sorprendía porque parecía que estaba en estado de shock y no entendía muy bien de donde le llamaban.

Cuando la colaboradora de ‘Así es la vida’ ponía el teléfono en altavoz para escuchar todos a Julián, apenas se le podía escuchar. «Me he quedado muy sorprendido», se escuchaba decir sin entender muy bien porque decía eso. Pero al no poderlo escuchar bien, Gema Fernández optaba por salir del plató para seguir hablando con Julián Muñoz en privado.

«La primera vez le he pillado aturdido. No se esperaba que fuera una llamada de la prensa. El es considerado y sabiendo que estamos en directo, me ha devuelto la llamada. Él no quiere entrar y hablar con la prensa», explicaba la colaboradora de ‘Así es la vida’.

Gema Fernández logra hablar con Julián Muñoz

«Me ha llamado la atención que ha dicho ‘yo no soy nadie para que os preocupéis por mí’. Ha dicho esa frase, ‘no soy nadie», proseguía contando Gema Fernández muy sorprendida por la reacción y las palabras que había utilizado Julián al destacar que él no es nadie para que los medios se preocupen por él.

Tras ello, la colaboradora ha expuesto lo que Julián Muñoz le había dicho. «Estoy volcado en mi familia y quiero estar tranquilo… Lo agradezco pero quiero recuperarme y ahora estoy rodeado de los míos, quiero estar tranquilo y agradecería que no me llaméis», eran las palabras que usaba Julián.

Después, sus compañeros le preguntaban por cómo le había encontrado ella y si le había notado raro al hablar. «Le he notado que hablaba despacio, le costaba respirar. Me ha sorprendido que coja el teléfono, igual la familia no sabía que lo tenía cerca», añadía Gema.