María Patiño denuncia ahora el boicot de Isabel Pantoja y Julián Muñoz: «Pidieron mi cabeza»

Con la muerte de Julián Muñoz, muchos espacios de televisión han querido rememorar al antiguo alcalde de Marbella y rendirle homenaje. No ha sido el caso de ‘Ni que fuéramos’. En pleno revuelo por las reacciones que aún se acumulan sobre su muerte, María Patiño aprovechó para desenmascarar al fallecido. La presentadora relató entonces el infierno que vivió por culpa de Isabel Pantoja y su pareja durante su etapa en Antena 3, asegurando que querían acabar con su carrera en televisión.

La relación entre la tonadillera y el empresario ocupó infinidad de titulares durante la época dorada de la prensa rosa en nuestro país. Mientras la pareja del momento protagonizaba portadas de revista, las tertulias televisivas también estaban muy pendientes de todos sus pasos. Y la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ conoce en primera persona cómo gestionaban estar constantemente en el ojo del huracán.

Este jueves, María Patiño se remontó a su etapa como colaboradora en ‘Sabor a ti’ para desvelar algo inédito. «Pidieron mi cabeza en Antena 3«, desveló la conductora del espacio de Quickie sobre Julián Muñoz y su entonces pareja. Al parecer, la cantante y el expolítico pusieron la condición a la cadena de eliminar de forma fulminante a la periodista si querían contar con futuras entrevistas de ellos en el programa.

María Patiño recuerda cuando Isabel Pantoja y Julián Muñoz pidieron su despido de ‘Sabor a ti’

«Me lo contó a posteriori mi director. Llamaron, no sé si Julián o la Pantoja, pero estaban los dos a gritos por teléfono«, explicó Patiño a sus compañeros de las tardes de TEN. Y aunque confesó no recordar bien el contenido de la llamada o las quejas de la mediática pareja, dejó muy claro tras revolucionar el plató con su primicia que no se trataba de un problema financiero.

«Era una cosa que tenía que ver con su hijo, fíjate lo que te digo, no era tema de dinero», añadió María Patiño, que durante esos años continuó en el programa de Atresmedia sin ceder a las presiones de Isabel Pantoja y el antiguo alcalde de Marbella. Chelo García Cortés interrumpió entonces a su compañera recordando que en su día poseía «muchísima información» de ellos. «Bueno, contaba lo que sabía», terminó respondiendo la presentadora.