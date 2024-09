‘Ni que fuéramos’ tiene que censurar a Aída Nízar tras enseñar el pezón en directo: «Son las normas»

Aída Nízar se ha postulado como la polemista por excelencia de esta nueva temporada de ‘Ni que fuéramos’. Pero este jueves, la colaboradora no causó estupor en plató por sus incendiarias palabras como de costumbre, si no por su vestimenta. María Patiño tuvo que cortar en seco a la tertuliana bajo órdenes del director para pedirle que abandonase el plató por las transparencias de su vestido.

Adora su vida, y así lo muestra con su manera de expresarse, dirigirse a la audiencia, y por supuesto, vestirse. Este jueves el huracán de ‘Ni que fuéramos’ llegaba al plató con un imponente vestido blanco que dejaba poco a la imaginación. Y es que, el tejido era tan revelador que la cámara evitó a toda costa durante sus primeros minutos en el espacio hacer un primer plano de ella por lo que se pudiese mostrar.

Lydia Lozano, Chelo García Cortés y compañía se preparaban para debatir sobre la crónica social de la semana con las infames fotografías de Bárbara Rey y el rey emérito. Entonces, María Patiño no tuvo más remedio que cortar a Aída Nízar para alertarla sobre el revuelo que se estaba formando detrás de cámaras por su atuendo. «Aída… tienes que abandonar el plató», anunció la presentadora de Quickie, dejando perpleja a la tertuliana.

‘Ni que fuéramos’ expulsa a Aída Nízar de plató por un problema con su vestimenta: «¡Esto es increíble!»

«Momentáneamente… escúchame», insistió la periodista para tratar de calmar el enrarecido ambiente en plató. «En la vida no pasa nada. En el plano general la vida fluye, me fascina que todo fluya. Pero en el plano corto… se te transparenta una parte de tu anatomía que a mí me parece maravillosa«, continuó explicando la conductora de ‘Ni que fuéramos’ mientras Aída comenzaba a revolverse en su asiento.

Y es que, el espacio de Quickie se estaba metiendo en un importante lío con su principal plataforma de streaming por culpa de las transparencias de Aída Nízar. «Pero a Youtube no le parece apto ese tipo de transparencias. Yo te lo transmito…», señaló María Patiño antes de que la tertuliana le interrumpiese indignada. «En cambio tu escote sí», espetó el fichaje estrella de la temporada, que comenzó a denunciar a todo volumen la censura que estaba sufriendo por parte del programa.

«¡Esto es increíble! Las mujeres no podemos mostrar el pezón… ¿Me tengo que tapar el pezón?», reiteró visiblemente alterada la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ mientras la presentadora trataba de justificarse. «Tú habla con Youtube… Te juro que por mí como si estás desnuda. Me encantan las vaginas, me encantan los pechos, todo», insistía Patiño.

Se censura la transparencia de Aida por la plataforma de you tube 🤦‍♀️🤔 pic.twitter.com/LIlCSbXESg — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) September 26, 2024

«No es un debate, de verdad»

Pero Víctor Sandoval no dejó continuar a la presentadora. «Cuidado que el lenguaje también lo censura Youtube», advirtió el colaborador antes de que Aída Nízar continuase con su queja. «Por el contrario, si el señor Hoyos nos enseña el torso…», insinuó la tertuliana mientras intentaba descamisar a Javier de Hoyos, que se encontraba sentado a su lado. «¡No, no, no!», le advirtió su compañero.

«Tampoco se puede. Aída, no es un debate de verdad, a mí me lo acaban de transmitir. Hay una serie de normas que sería un debate importante que estoy de acuerdo contigo pero solo te lo transmito», terminó sentenciando María Patiño mientras le indicaba la salida del plató a su compañera. «Pues es un debate que debemos hacer», añadió finalmente la tertuliana antes de abandonar la emisión de forma momentánea. Más tarde, reapareció en pantalla con un sujetador con el que solventó el problema.