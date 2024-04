José Sacristán se moja sobre la amnistía y no evita estos calificativos: «Fueron unos chapuzas»

José Sacristán es uno de esos actores que no tiene pelos en la lengua a la hora de mojarse en política. Y es lo que ha vuelto a demostrar en una entrevista en Eldiario.es hablando de ‘La colección’, la obra de teatro, la obra de teatro dirigida por Juan Mayorga, y que él protagoniza en el Teatro de la Abadía.

Durante la entrevista le preguntan por la polarización que se vive en la actualidad y José Sacristán es contundente al dejar claro que «yo creo que a veces toda esta actitud violenta, desagradable y cutre, es lo que piensan los políticos que es lo que le gusta a su gente, a los que les siguen, y a mí eso es lo que más miedo me da».

«Ver cómo una multitud enorme está dispuesta a volver a votar al señor Trump, y están dispuestos a votar a Bolsonaro. La irrupción de Vox en España no es una cosa que se haya producido violentamente, sino por la voluntad de un montón de españolas y españoles que están a favor de cosas como blanquear y negar el franquismo y cosas por el estilo», prosigue señalando José Sacristán.

«Yo veo el espectáculo bochornoso del insulto, de la agresividad y veo que no hay discurso. Veo el empobrecimiento del lenguaje. Haciendo una traslación a mi profesión, yo desde que puedo elegir, elijo unas obras y mandar un mensaje al que se supone que viene aquí, sin querer pontificar, sin querer enseñarle cómo se vive. Pues me da la impresión de que ese actor político o ese político actor se dirige a su público haciendo estas funciones deleznables y bochornosas porque piensan que es eso lo que le va a producir el aplauso y el voto», sentencia.

José Sacristán, alto y claro: «Me cuesta trabajo no posicionarme políticamente»

Durante la entrevista no duda en tachar de «indocumentado» a Juan García Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León tras lo que dijo de los actores en la semana de los Goya. Pero además el actor se muestra orgulloso de mostrar sus ideales en público sin ningún tipo de miedo. «Me cuesta trabajo no hacerlo. Ahora menos, pero me cuesta trabajo mirar para otro lado porque yo recuerdo a mi padre militando en la clandestinidad, salir de la cárcel en libertad provisional, teniendo que pasar de luchar contra el franquismo a la Transición», confiesa.

«Por eso me parece miserable el que ahora se acuse a aquellos de la Transición de cobardes, porque ¡nos ha jodido, había que estar ahí! Me cuesta callarme y ya no sé si a esta edad voy a poder. En ocasiones sí he dicho, ¿pero qué hago? Por ejemplo, ahora hay una cosa que no comprendo, que de pronto este tipejo, Puigdemont, haya anunciado el nuevo partido y que se le haya dado el chance de un protagonismo que parece de actor de comedia rancia de hace mil años», recalca José Sacristán.

Con respecto a la amnistía, Sacristán es claro. «A mí me parece bien quitarle la grandeza trágica a la chapuza del martirologio y el victimismo. No fueron terroristas, fueron unos chapuzas. Eso fue una puta chapuza. Y como a toda chapuza hay que quitarle toda cosa de la víctima o la persecución. A ver qué pasa ahora en las elecciones catalanas. A ver qué vamos a ver, porque yo estoy hasta los cojones de la España ‘una, grande y libre’ de Franco, pero conozco muchos catalanes, independentistas y no independentistas, y confieso que entre unos y otros estoy más cerca de los no independentistas», destaca.

«No puedo parar, es que joder, son muchos años, y hemos estado ya con el culo chamuscado en varias sillas eléctricas. Fíjate ahora dónde está Podemos y dónde está Izquierda Unida», reconoce el actor al ver que es incapaz de callarse cuando le preguntan por cuestiones relacionadas con la política. «Recuerdo Vistalegre 2, cuando Errejón lo que decía era, sencillamente, que había que calibrar y valorar la fuerza del contrario. No puedes declarar una guerra sin más, sabiendo que te van a dar de hostias por todas partes», concluye.