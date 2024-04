Isabel Rábago crea impacto con lo que pretende el hijo de Carmen Borrego contra su madre

El hijo de Carmen Borrego, José María, y su todavía mujer, Paola, han concedido una entrevista demoledora contra la colaboradora e Isabel Rábago ha destapado cuáles han sido las intenciones de salir a la palestra de esta forma tan vil y cruel. Ambos acusan a la exconcursante de ‘Supervivientes’ de vender su relación y de ser la culpable de haberla corrompido por su trabajo en ‘Sálvame’. En resumidas cuentas, la responsabilizan de la ruptura.

«La televisión ha influido para que nuestra relación no funcione porque se han inventado muchas cosas», dicen en la revista Semana. «Carmen vendió mi embarazo sin que yo lo supiera», apunta Paola. «Me decepcionó que saliese esa entrevista que yo le pedí a mi madre que no hiciera», asegura José María.

Además, el hijo de Borrego es tan implacable en esa entrevista que afirma que «si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre». «Sé que le vamos a joder el programa, pero me da igual. Bueno, mejor dicho, va a hacer como que le hemos jodido el programa. La actuación va a ser esa», vaticina el joven.

Esta fulminante exclusiva aún no la conoce Carmen Borrego. Se enterará este jueves en directo durante la gala de ‘Supervivientes’. «Es una exclusiva para hundir en la miseria a su madre, tritura a Carmen Borrego«, ha señalado Joaquín Prat. «Es una entrevista para descuartizar a su madre, para atacar a su madre sin ningún tipo de argumento, para hacer daño de manera intencionada y para mentir mucho«, ha desvelado Isabel Rábago.

Al hilo, la colaboradora ha desmontado la gran mentira de José María en esa entrevista. Él declara que desconocía la exclusiva del embarazo y que le pidió a su madre que la parara. Sin embargo, es falso según Rábago: «Él estaba al corriente de las negociaciones, de la cantidad que se estaba pidiendo y él recibió parte de lo que le correspondía».

«Me parece de una vileza, de una crueldad… porque Carmen tendrá todos los fallos del mundo, pero como madre se debería dar un puntito en la boca; porque él sabe que su madre no va a contar todo lo que le lleva protegiendo estos años y que no va a dar cuatro pasos y no le va a contestar cuando él sabe lo que hay detrás y lo que Carmen se calla de su verdadera personalidad», ha añadido Isabel Rábago respecto a la cara oculta del muchacho.

Por último, la periodista y abogada ha avanzado cómo han afrontado esta exclusiva tan dura en el clan Campos: «Esta portada ha caído como un terremoto en la familia Campos… pero no sabéis cuánto. Esto es lo que más daño le va a hacer a Carmen Borrego en su vida».