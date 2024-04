Joaquín Prat revela sin filtro por qué Ángel Cristo no puede ser expulsado de ‘Supervivientes’

Ángel Cristo se ha convertido en un concursante imbatible en las nominaciones de ‘Supervivientes 2024’ y Joaquín Prat tiene la clave de por qué acumula cuatro salvaciones, tres de ellas ininterrumpidas en ‘Tierra de Nadie’. Sin duda, el hijo de Bárbara Rey se está posicionando como el gran favorito de la audiencia.

No obstante, otro sector del público está totalmente en contra de su permanencia en la isla después de ver sus comportamientos tan desagradables. El último, la brutal pelea con Miri, que fue uno de los contenidos más potentes de la gala de este martes. Hasta Ana, la pareja de Ángel, fue incapaz de defender su actitud: «No me gustó, hay cosas que no voy a defender, está acostumbrado a hacer todo pero hay que saber delegar. Pierde las formas».

A pesar de esa cara más oscura del superviviente, fue el indultado de la noche. «Algo nos hemos perdido del concurso de Ángel para que todos los compañeros con los que ha estado en una playa y en otra no lo puedan ni ver y que no se ha perdido la audiencia cuando le salva de forma sistemática», ha señalado Joaquín Prat a modo de reflexión.

«Tiene dos caras y la audiencia le salva porque ‘Supervivientes‘ no pone estos vídeos antes de la salvación, sino la audiencia se lo carga. Al final se demuestra que la gente le quiere pero le quiere porque no se habían visto estos vídeos y se los ponen después de la salvación», ha apostillado Pepe del Real, atacando nuevamente a la organización del reality.

«¿Os creéis que la audiencia es idiota? Da igual el vídeo que hubieran puesto. Ahora mismo, Ángel es la mayor representación de un superviviente. Nos da contenido, hace las pruebas, está estupendo», ha sentenciado Isabel Rábago.

«Como Carmen Borrego», ha apuntado Pepe. «Ángel Cristo es la némesis de Carmen Borrego y precisamente por eso lo salva la audiencia de forma sistemática, porque desde el minuto uno va como un tiro», ha espetado Joaquín Prat. «La gente ha acabado saturada del protagonismo que el programa, con todos mis respetos, le ha dado a Carmen», ha rematado el presentador.