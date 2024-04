El ‘Zorra’ de Nebulossa recibe de Alfonso Arús un augurio completamente demoledor

Alfonso Arús ha dejado muy clara su opinión sobre el tema con el que Nebulossa nos representará en Eurovisión. El presentador de ‘Aruseros’ no ha dudado en revivir la polémica de ‘Zorra’ en plena recta final para la participación del dúo en el festival. El comunicador se ha mostrado muy crítico con la letra de la canción y ha cuestionado su originalidad.

Falta poco para que Mery y Mark, la pareja detrás de Nebulossa, pongan rumbo a Suecia para representar a España en el festival de la canción. Por eso, ‘Aruser@s’ ha decidido pronunciarse sobre la candidatura ganadora del Benidorm Fest, y su veredicto ha sorprendido. «Malas noticias nos llegan desde la previa de Eurovisión», comenzó anunciando Arús.

Alfonso Arús sobre ‘Zorra’: «No somos originales»

«Resulta que han llegado a la conclusión ahora, algo previsible, de que hay un montón de canciones que coinciden en el mismo mensaje de empoderamiento de la mujer, es decir, que no somos originales», continuó explicando el presentador en tono irónico. Entonces, Alfonso Arús confesó sus sentimientos hacia el tema de Nebulossa.

Alfonso Arús en ‘Aruser@s’

«Luego, no siendo originales y no teniendo una gran voz…», insinuó el periodista de La Sexta echando un ojo a los apuntes de Eurovisión. «No somos originales, llegamos tarde», sentenció entonces el conductor del programa. Entonces, para dejar clara su crítica, compartió con los espectadores en el puesto en el que se espera que quede el dúo de ‘Zorra’.

Alfonso Arús no dudó en echar más leña al fuego. «Ahora resulta que las previsiones nos colocan en el mejor de los casos en el número 27», apuntó el presentador, que con mucha ironía llegó a afirmar que no sería una mala posición para la canción. «Entonces quedamos muy bien», sugirió el presentador al descubrir que había 37 participantes. Pero no se quedó ahí.

Antes de zanjar el drama eurovisivo, Arús quiso dejar claro una vez más su descontento con el tema escogido para el festival. «Es que creo que ni el título es original», espetó el conductor de ‘Aruser@s’. «Si a esto le sumamos que no es un tema excesivamente elaborado…», añadió el periodista como pulla final a los representantes de este año.