Las tres sentenciadoras palabras de Alfonso Arús respecto a Ramón García en ‘Aruser@s’

Ramón García estaba dispuesto a regalar un jamón a una de sus espectadoras cuando esta ni siquiera se paró a escucharle. ‘Aruseros’ recuperó este miércoles el sonado corte al comunicador en su programa de Castilla-La Mancha y sus tertulianos lo comentaron. Alfonso Arús no dudó en dictar sentencia de lo ocurrido con el presentador haciendo uso del humor.

«Soy Ramon García, le llamo del programa de televisión ‘En Compañía», comenzó a explicar el comunicador a la espectadora, con la que conectaron por vía telefónica. «No me interesa, eh, muchas gracias, hasta luego, adiós«, respondió de forma tajante la mujer. Una respuesta que dejó al público del programa y al presentador atónitos.

Este miércoles ‘Aruser@s’ recuperó el vídeo acompañado de un «zasca» para comentarlo en plató. «Da por hecho que es mentira», señaló Alfonso Arús nada más ver las imágenes. «Le dice ‘no gracias, hasta luego, chao pescao'», añadió el comunicador con tono de burla. «Es como lo que le dices a un operador de una compañía cuando no te interesa», apuntó otra de las colaboradoras.

Alfonso Arús se pronuncia ante lo ocurrido con Ramón García: «Es educación zasqueadora»

Sin embargo, uno de los colaboradores intentó defender la actuación de la espectadora. «Se lo quita de encima de forma muy elegante y sutil, y sobre todo con educación», señaló Marc Redondo. «Es educación ‘zasqueadora'», insistió el presentador de La Sexta, que había quedado muy sorprendido con el brutal corte que sufrió Ramón García.

Tan incómodo fue el momento vivido en el programa, que Ramón García y su compañera, Gloria Santoro, comenzaron a bailar de la nada mientras el público estallaba en risas por lo ocurrido. «Párame, que me he quedado pillado. No le interesaba nada. ¿Qué queréis que haga? Más no podemos hacer», confesó el presentador visiblemente avergonzado por lo ocurrido en directo.