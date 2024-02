Alfonso Arús no duda ni medio segundo en decir esto de Ágatha Ruiz de la Prada y Lomana

La guerra entre Carmen Lomana y Agatha Ruiz de la Prada parece no tener fin. Los constantes encontronazos entre las dos celebridades están presentes en la mesa de debate en muchos programas como ‘Aruser@s’. Y si bien Alfonso Arús se ha pronunciado sobre ambas famosas en varias ocasiones, esta vez ha dejado claro lo que opina sobre su enemistad.

Aunque las pullas entre Carmen Lomana y la diseñadora no son cosa nueva, estas últimas semanas el ambiente se ha caldeado por las declaraciones de Agatha Ruiz de la Prada en ‘¡De viernes!’. «Todos los hombres con los que he estado, ella ha intentado buitrear. Nada más romper con Luis Gasset, ella le llamó inmediatamente después. Ha ido a por todos. Es absurdo», explicó la exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ en el programa de Telecinco, asegurando que los hombres son el principal motivo de su enfrentamiento.

Sin embargo, Lomana se mostró indiferente a las palabras de su archienemiga cuando le preguntaron «Algo me han contado, pero me da igual… A mí me gustan los hombres guapos y con buena pinta. Ella es un payaso diabólico«, señaló la socialité. Pero ha habido un último pronunciamiento que ha hecho a Alfonso Arús revolverse de su silla en ‘Aruser@s’.

Alfonso Arús se posiciona en la polémica

Carmen Lomana se ha dejado ver por el Teatro Real en mitad de la semana de la moda de Madrid, y no ha perdido la oportunidad de mandar un contundente mensaje a su rival. Cuando le preguntaron si era ‘hater’ de la diseñadora, la empresaria fue clara. «Eso me lo ha copiado. Siempre digo que si no tienes un ‘hater’ no eres nada», señaló Lomana a los periodistas.

Alfonso Arús en ‘Aruser@s’

Y en mitad de este cruce de acusaciones y reproches, Alfonso Arús decidió aportar su punto de vista este jueves en ‘Aruser@s’. «Siempre dicen que zanjan el tema del conflicto. Siempre dicen que no quieren más pelea, pero a los cinco minutos resurgen», espetó el presentador de La Sexta, que a menudo sigue la pelea entre las dos celebridades de cerca en su magacín.

«Esta rivalidad me encanta. Que dure», confesó Arús, que no dudó en hacerse eco del último enfrentamiento entre la diseñadora y Lomana. Y es que, el periodista se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre lo que piensa de la socialité, y también se ha posicionado en todo este enfrentamiento que se ha visto avivado en las últimas semanas.