El implacable repaso de Jesús Manuel Ruiz a Carmen Borrego que reabre un gran cisma

Demoledor. Así se ha mostrado Jesús Manuel Ruiz con Carmen Borrego, a la que dedica su nuevo blog en ‘esdiario’. Y lo ha hecho en el peor momento personal de la colaboradora, quien, aún no recuperada de la muerte de su madre, ha tenido que hacer frente a las brutales declaraciones que su hijo y su nuera hicieron contra ella en la revista ‘Semana’.

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ se centra especialmente en la entrevista que Carmen Borrego hizo en ‘De viernes’, donde se sentó junto a su hermana, Terelu Campos, para hablar del conflicto familiar. Sin embargo, según el periodista, el caché entre las dos hermanas no fue el mismo. «El caché de Carmen Borrego en ‘De viernes’ fue inferior al de Terelu de la semana pasada. Normal. Tendría que haber pagado ella por su blanqueamiento de persona. La audiencia la abandonó«, empieza diciendo.

Jesús Manuel recuerda que, el pasado viernes, «las dos hijas de Teresa Campos fueron devoradas por Manel Fuentes con ‘Tu Cara Me Suena’. Y no necesitó aderezo. Masticadas. Devoradas. El programa de Antena 3 regresó con un 24% de share de audiencia. Las Campos, un 10,7% de audiencia. La diferencia es notable».

Jesús Manuel asegura que Carmen Borrego no «tiene alma»

Y es que, según el periodista, «Carmen Borrego no aportó nada a la prensa del corazón. El último discurso de los últimos diez días. Y con la actitud más dictatorial ‘se habla de lo que yo diga'». «La semana pasada Terelu Campos cobró 40.000 euros por su entrevista. Más merecido que lo que ayer hicieron las dos hermanas», añade, haciendo referencia a la entrevista que siete días antes concedió la colaboradora de ‘Mañaneros’ en el mismo programa de Telecinco.

Pero Jesús Manuel va más allá en sus ataques a la menor de las Campos: «Carmen Borrego anoche actuó como cuando se haya en su cortijo de ‘Así es la vida’. Ordenó no contestar a nada de su exmarido, Francisco Almoguera. Ni divorcio ni custodia». «Anoche Carmen Borrego se rio del público. De su hijo. Y de la productora. Y no lloró. Nunca. Ni con su hijo, ni con su madre, ni con nadie. Es una mujer fuerte. Terelu se derrumbó. La diferencia entre una y otra. El alma. Se tiene o no se tiene«, sentencia.

«Esta semana Carmen Borrego buscará el encuentro con su hijo en el pasillo. Es dinero. No sentimiento. La otra verdad de Terelu Campos es que este miércoles escribía en su blog de ‘Lecturas’ que esperaba que su sobrino no hablase más de ella. Ella lo ha hecho. Por dinero. Una cosa es la apariencia y otra la realidad», sentencia Jesús Manuel.