El duro drama de Regina Do Santos, estrella de la TV en los 90, y su radical cambio físico

Regina Do Santos fue uno de los personajes más conocidos de los años 90 en la televisión española. Esta cantante y bailarina brasileña revolucionó la pequeña pantalla con su disruptiva personalidad y participó en programas de gran éxito con rostros de la talla de Carmen Sevilla.

Apareció en ‘La casa por la ventana’, ‘Ángel Casas Show’, ‘Paradise tropical’ y ‘Por la mañana’. Fue un rostro fetiche de José Luis Moreno y Emilio Aragón y participó en diversos programas de Telecinco como ¡Qué tiempo tan feliz! de María Teresa Campos, ‘Sálvame’ o en el reality show ‘Acorralados’.

En definitiva, protagonizó muchísimas horas de televisión y firmó millonarios contratos. Sin embargo, en ‘Espejo Público’ han desvelado su dramática situación en la actualidad. En el programa matinal de Susanna Griso han estado cebando durante toda la mañana que, tres décadas después, «se ha convertido en un juguete roto de la televisión».

Regina Do Santos dejó atrás su país y a su familia para ser una estrella. Y vaya que si lo logró, pero ahora se encuentra en su peor momento tras caer en el olvido más absoluto. Un claro ejemplo de que todo lo que sube baja. ¿A quién culpa Regina de su caída en desgracia?

«La situación de ella es preocupante», ha advertido Gema López en ‘Espejo Público’ antes de dar paso a la entrevista que ha concedido a un equipo del magacín de Antena 3. «Tuve una época dorada en España, ganaba mucho dinero porque en esa época se pagaba muy bien», ha recordado.

Al hilo, ha confesado que ha «tenido relaciones con empresarios» que le invitaban directamente para ir al hotel con propuestas deshonestas. Pero aquellos tiempos pasaron y, ahora, su estado profesional y económico es dramático como ella misma admite apesadumbrada.

«Mi teléfono no suena. Esto es lo duro, lo dramático y difícil, porque la gente se olvida de ti. Es muy triste y muy duro que no te llame nadie», ha lamentado Regina Do Santos al borde del llanto ante los micros de ‘Espejo Público’. Y clama que le han «cerrado muchas puertas», señalando a un famoso productor sobre el que no ha desvelado su identidad.

«Me contrataba para todos los programas para cantar y un día tuve un altercado en un pueblo con mi ex y ya no me llamó nunca más. Este hombre me daba mucho trabajo», ha relatado. «No me coge el teléfono ni él ni toda la que gente que trabajaba con él», ha denunciado la brasileña muy ofuscada.

«Con el paso de los años te das cuenta que mucha gente no te quería», ha sollozado. Tras escuchar el desgarrador testimonio de Regina Do Santos y descubrirse su lamentable situación, Susanna Griso ha compartido con la audiencia que la van a invitar al programa para charlar con ella y volver a darle visibilidad en pantalla.