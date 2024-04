Carmen Balfagón no elude decir el motivo real por el que Rodolfo Sancho ha hecho un documental

Ocho meses después de que Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho fuera detenido en Tailandia acusado del supuesto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, este martes ha arrancado el juicio. Y coincidiendo con el arranque de dicho juicio, HBO Max ha estrenado una docuserie con la primera entrevista del actor hablando del caso. Son muchos los que se preguntan por qué Rodolfo Sancho ha decidido dar el paso y hablar antes del juicio de su hijo y Carmen Balfagón ha dado las claves en ‘Y ahora Sonsoles’.

Así, la criminóloga y abogada que ha ejercido de portavoz de Rodolfo Sancho desde las primeras semanas que saliera a la luz el caso, ha visitado el espacio de Sonsoles Ónega para hablar del arranque del juicio y del estreno del documental ‘El caso Sancho’, que ha estrenado HBO Max este martes.

Y es que ha llamado mucho la atención que el actor haya dado el paso de hablar sobre este caso y hacer un documental del caso con lo discreto que ha sido siempre y lo poco que le gusta tener que hablar con la prensa de algo así. Sin embargo, hay una clara motivación en este paso que ha dado Rodolfo Sancho.

Así, tal y como muchos preveían, Rodolfo Sancho ha hecho todo esto por dinero. «Esto se debe a una sola cosa: cubrir la necesidad económica que tiene un padre para salvar la vida de su hijo», recalcaba Carmen Balfagón. «Rodolfo hace estas declaraciones solo por dinero. Es por lo único por lo que uno puede hacer esto porque necesita dinero», insistía de forma rotunda.

🟠 Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho: “Rodolfo Sancho hace estas declaraciones solo por dinero, es un móvil económico. Tailandia es un pozo sin fondo".#YAS9Abr



«Tailandia es un pozo sin fondo. Hay que pagar no solo la comida de Daniel. Traductores, legalizaciones, viajes, asistentes, alojamientos. Es un pozo sin fondo. Esto lo hace porque necesitaba financiación. Rodolfo tenía una oferta de trabajo para empezar el 1 de mayo y no puede trabajar. Rodolfo lleva ocho meses volcado en ayudar a su hijo», volvía a decir de forma clara.

🟠 Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho: “Si no se hacía este documental, no había dinero para atender el juicio".#YAS9Abr



Tras escucharla, los colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’ han agradecido que Carmen Balfagón fuera tan sincera. «A Rodolfo esto le ha costado. Es un hombre que nunca ha vendido nada. El documental no se ha hecho en su casa, su casa es sagrada para él. Nos ha pedido ayuda para hacer el documental porque si no se hacía no había dinero para sufragar todos los gastos», defendía la abogada.