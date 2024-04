Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el capítulo de este martes 23 de abril?

Tras dos meses de emisión, ‘Sueños de libertad‘ se ha convertido en la serie estrella de las tardes e incluso está empezando a triunfar fuera de nuestras fronteras pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Este martes 23 de abril, Antena 3 ofrecerá el capítulo 41 de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández. En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Andrés y María regresaban de su luna de miel por Italia. Ella regresaba exultante tras haber pasado unos días con su recién marido y le confesaba a Gema que fue toda una tontería el haber dudado de que entre Andrés y Begoña pudiera haber habido algo. Al verla extraña con ella, María le preguntaba a Gema qué le ocurre y ella le contaba que las cosas entre los Merino no están bien y que todo le está afectando a ella y a su relación con Joaquín.

En la fábrica, Jesús informaba a Damián y a sus hermanos de que el distribuidor más importante que tienen ha reducido de forma radical sus pedidos. Y Jesús empieza a sospechar de que Floral pueda estar detrás de todo por el éxito del perfume de Luis. Pero Marta cree que puede ser todo culpa de Elena pues ahora trabaja para la competencia y piensa que puede ser todo una venganza hacia Jesús por lo que pasó entre ellos.

Begoña compartía con Luz sus quebraduras de cabeza al pensar que quizás puede heredar los problemas mentales de su madre y que quizás por todo ello no conseguía quedarse embarazada. Pero Luz le decía que ha encontrado la excusa perfecta para no quedarse en cinta y tener hijos con Jesús.

Tras ver que su primo Joaquín se está metiendo en un pozo sin fondo al darse a la bebida, Andrés le pedía a Luis que intenta perdonar a su hermano y le ayude a salir de ahí y aunque parece que Luis no está por la labor de perdonarle si prometía ayudar a su hermano.

Tras ver que Carmen sigue cabreada porque Marta le haya dado de lado y ahora sea Fina su mano derecha, Fina se veía obligada a explicarle a su amiga que todo es debido a que han iniciado una relación. Pero Fina le pide máxima discreción a su compañera porque como las descubran todo saltará por los aires.

Finalmente, cuando Jesús volvía a intentar que Begoña se quede embarazada ella le da largas y terminaba contándole toda la verdad y le explicaba que su tía Eugenia en realidad es su madre Mercedes y que teme que ella y sus futuros hijos hereden sus problemas mentales.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 42 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes 23 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 42 de ‘Sueños de libertad’

Digna sigue muy preocupada por Joaquín al ver como su hijo no para de beber y de tirar por tierra su vida. Pero él no está dispuesto a salir de su estado y llega a decir que lo único que quiere es quitarse del medio porque no puede soportar ver que su familia se desmorona, que su relación con Gema no funciona y que todo en el trabajo va mal.

El ver a su hijo así provoca que Digna no pueda parar de pensar en que puede pasar lo que siempre temió, que alguno de sus hijos acabara igual que acabó su marido: suicidándose. Por eso le pide a Joaquín que deje la bebida y que no se encierre en sí mismo y se deje ayudar.

Tras ver que a Begoña le preocupa algo, Andrés se acerca a ella para intentar saber qué le ocurre y le pregunta si tiene que ver con Jesús o con su tía Eugenia. Pero ella opta por callar. Y es que Begoña no puede parar de pensar en que podría pasar si tuviera hijos y si podrían heredar los problemas mentales de su madre.

Tasio le cuenta a Carmen que ha conseguido otro empleo como conductor del camión combinándolo con su trabajo en el almacén. Pero a la dependienta no le hace gracia que él tenga dos trabajos solo para poderle dar una buena vida a ella. Para evitar que caiga en ello, Carmen le dice que se casará con él si deja uno de los dos trabajos. Por su parte, Fina le cuenta a Marta que le ha tenido que contar lo de su relación a Carmen y ella teme que ahora todo pueda salir a la luz.

Con sus problemas con el alcohol, Joaquín comete un grave error con los pedidos y para evitar que su primo tenga problemas Andrés decide auto inculparse y pagar él todos los gastos. Pero Joaquín no está dispuesto a que Andrés se lleve todas las culpas de algo que no hizo y le confiesa a su tío Damián que fue él quien provocó todo.

Jesús vuelve a recibir a Elena en su despacho para darle su finiquito y su carta de recomendación aunque ya no la necesita porque se ha ido a trabajar a Floral, su competencia. Algo que Jesús está dispuesto a aprovechar chantajeando a la que fue su ex secretaria con darle una recompensa si consigue averiguar los planes de Floral contra los de La Reina aunque ella rechaza su propuesta.

Por otro lado, Jesús le cuenta a Damián que la madre de Begoña está viva pero que está ingresada en un manicomio y que ahora ella teme que pueda heredar sus problemas y que por eso duda en tener hijos para que no les pase igual.

Tras ello, Damián decide ir junto a su hijo al sanatorio a visitar a su suegra. Una vez allí, Jesús le da un pañuelo a Mercedes y ella al ver las iniciales bordadas se queda sorprendida. Mientras Jesús trata de averiguar con el doctor si los problemas de Mercedes son hereditarios.