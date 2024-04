Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo miércoles con el desafío de Jesús a Andrés

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas tras anotar su récord histórico el pasado viernes con un fantástico 15.5%. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este miércoles su capítulo 33.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de que Damián les contara a Andrés y Marta que fue su primo Valentín quién mató a Clotilde, la primera mujer de Jesús, porque estaba obsesionado con ella y como la rechazó acabó con su vida; los de la Reina se quedaban en completo shock. Y Jesús seguía dejando claro que él jamás va a permitir que un Merino forme parte de la dirección de la empresa.

Pero el hecho de que Damián y Jesús optaran por ocultarlo todo y le echaran las culpas a Lázaro, Andrés no dudaba en recriminarle a su padre que culparan a un inocente solo por sus propios intereses. Asimismo, Damián le pedía a Andrés que no cuente nada a Luis porque él no sabe nada.

Tras saber que su padre está muy enfermo, Fina quiere centrarse en cuidarle pero su padre le pedía que siga con su vida. Y no dudaba en confesarle que su mayor sueño sería verla enamorada de un buen hombre. Es entonces cuando Fina le pedía a Gaspar que finja que es su novio para contentar a su padre.

Jesús hablaba con Joaquín de la petición de su hermano Luis de formar parte de la dirección de la empresa y desconfiaba con que Joaquín esté detrás de todo. Paralelamente, Jesús le pedía a su primo que le ayude a investigar a Begoña porque sabe que le oculta algo. Y es que su mujer seguía escondiéndole la existencia de su tía enferma.

Gema seguía mostrando su desconfianza hacia Begoña con María tras descubrir que dormía en una habitación separada a la de su marido. Por otro lado, Gema recomendaba a Joaquín que se acerque más a Andrés y que se aleje de Jesús.

Damián se reunía con Luis para contarle que han debatido su petición de incorporarse al equipo directivo de la empresa y le explicaba que han decidido que no forme parte de la dirección. Tras descubrirlo, Luis desconfiaba de la decisión de sus primos.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 33 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el miércoles 10 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 33 de ‘Sueños de libertad’

Tras descubrir el gran secreto de Begoña con la existencia de su tía Eugenia, Jesús no dudará en utilizarlo en su propio beneficio. Por su lado, Begoña sigue turbada tras el comentario de Eugenia sobre su supuesta hija y empieza a sospechar que su tía pudo tener una hija.

Isidro está convencido de que Fina y Gaspar son pareja después de que su hija le dejara caer que podría estar ilusionada con alguien. Tras enterarse del problema de corazón de Isidro, el dueño de la cantina opta por seguirle la corriente y hacer lo que le pidió Fina. Así, no duda en fingir con ella delante de Isidro para que se piense que son pareja.

Claudia sigue ayudando a Carmen ante sus dudas y nervios con la prueba para convertirse en actriz de una película. Mientras Tasio empieza a dudar de su propósito de enmienda y de que de verdad pueda ser una buena persona sin meterse en problemas. Además, Mateo le cuenta a Tasio que ha perdido la fe y que ahora no sabe que hacer con su vida.

Damián no duda en preguntarle a Isidro si tiene algún problema y el chófer le cuenta que está enfermo del corazón y que está desahuciado. Es entonces cuando Damián le propone ir a visitar al mejor cardiólogo pero él lo rechaza. Y lo único que le pide Isidro es que pueda seguir trabajando para él.

Mateo sigue investigando a Don Joaquín tras desconfiar de que su dinero no haya llegado al hospital. Y el joven no duda en preguntarle a Damián por el párroco después de descubrir que el hospital con el que colaboraba el cura cerró hace un mes y que iba a ir a denunciarle pero Damián le pide que le deje actuar a él.

María vuelve a tratar de acercarse a Begoña tras su último desencuentro y no duda en soltarle la buena relación que tiene con Andrés. Es entonces cuando Begoña le confiesa que se sintió presionada por ayudarle con su boda y que intentara meterse en sus problemas con Jesús.

Joaquín hace caso a su mujer y opta por acercarse a Andrés y le cuenta que su hermano Jesús les ha engañado a todos y ha comprado una buena parte de la lavanda a la empresa de Olite pese a que ellos no lo aprobaron. Y es que Joaquín le confiesa a su primo que está cansado de ser el perrito faldero de Jesús. Y es entonces cuando Andrés le cuenta que sabe todo lo que pasó con Valentín. Tras ello, Joaquín le dice a su primo que solo él puede pararle los pies a su hermano.

Jesús le cuenta a Begoña que se ha enterado del gran secreto de la existencia de su tía. Andrés y Jesús se encuentran en el despacho de la casa y no duda en encararse con su hermano para pedirle que Luis ocupe el hueco que se merece en la empresa porque él no se merece con pagar lo que hizo Valentín y le cuenta que se ha enterado de que les engañó con la lavanda después de que Jesús le dejara claro que Luis jamás iba a formar parte de la dirección.

Es entonces cuando Jesús no duda en decirle a su hermano que ningún Merino entrará a formar parte de la dirección y que no va a dejar que nadie le arrebate su puesto. Y que la única solución para conseguir eso será que le maten.