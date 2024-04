Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo jueves con el ansiado beso de Fina y Marta y un bebé robado

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas tras anotar su récord histórico el pasado viernes con un fantástico 15.5%. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este jueves su capítulo 34.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Tras descubrir el gran secreto de Begoña con la existencia de su tía Eugenia, Jesús no dudaba en utilizarlo en su propio beneficio. Por su parte, Begoña seguía turbada por el comentario de Eugenia sobre su supuesta hija y empezaba a sospechar que su tía pudo tener una hija.

Isidro está convencido de que Fina y Gaspar son pareja después de que su hija le dejara caer que podría estar ilusionada con alguien. Tras enterarse del problema de corazón de Isidro, el dueño de la cantina optaba por seguirle la corriente y hacer lo que le pidió Fina. Así, no dudaba en fingir con ella delante de Isidro para que se piense que son pareja.

Damián no dudaba en preguntarle a Isidro si tiene algún problema y el chófer le cuenta que está enfermo del corazón y que está desahuciado. Es entonces cuando Damián le proponía ir a visitar al mejor cardiólogo pero él lo rechazaba. Y lo único que le pedía Isidro es que pueda seguir trabajando para él.

Mateo seguía investigando a Don Joaquín tras desconfiar de que su dinero no haya llegado al hospital. Y el joven no dudaba en preguntarle a Damián por el párroco después de descubrir que el hospital con el que colaboraba el cura cerró hace un mes y que iba a ir a denunciarle pero Damián le pedía que le deje actuar a él.

Joaquín hace caso a su mujer y optaba por acercarse a Andrés y le contaba que su hermano Jesús les ha engañado a todos y ha comprado una buena parte de la lavanda a la empresa de Olite pese a que ellos no lo aprobaron. Y es entonces cuando Andrés le contaba que sabe todo lo que pasó con Valentín. Tras ello, Joaquín le decía a su primo que solo él puede pararle los pies a su hermano.

Tras ello, Andrés se encontraba a Jesús en el despacho y no dudaba en encararse con su hermano para pedirle que Luis ocupe el hueco que se merece en la empresa porque él no se merece pagar por lo que hizo Valentín y le contaba que se ha enterado de que les engañó con la lavanda después de que Jesús le dejara claro que Luis jamás iba a formar parte de la dirección.

Jesús no dudaba en decirle a su hermano que ningún Merino entrará a formar parte de la dirección y que no va a dejar que nadie le arrebate su puesto. Y que la única solución para conseguir eso será que le maten.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 34 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 11 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 34 de ‘Sueños de libertad’

Begoña sigue preocupada con lo que le dijo su tía de su posible hija y le cuenta a Jesús toda la verdad de su enfermedad tras descubrir su existencia y no duda en compararle el caso de su tía con lo que le sucedió a él con su primo Valentín. Y él le reprocha que le tenga miedo y que no confíe en él.

Tras ello, Begoña le pide a Luz que le ayude a investigar el asunto de la posible hija de su tía. Pero la doctora no ha encontrado nada de ningún parto en el informe médico de su tía Eugenia. Y tras ello, Begoña opta por preguntarle a su tía por su pequeña. Tras ver su reacción, Begoña y Luz sospechan de que pudiera haber dado a luz y le robaran a su bebé por su incapacidad mental.

Andrés le da esperanzas a Luis con el hecho de que pueda obtener un puesto directivo en la fábrica como el deseaba. Y es que no duda en compartirle la idea de que quizás Jesús cambiaba de opinión y aceptaba que él entrara en el equipo directivo.

Pese a que en un principio no quería mentir a Isidro y hacer ver que era novio de su hija, ahora que ha descubierto la enfermedad del chófer, Gaspar parece que disfruta de fingir que tiene una relación con Fina.

Tras saber que don Agustín les había engañado con el hospital, Damián trata de descubrir porqué les había mentido y se encara con él por quedarse con el dinero de las donaciones y no duda en decirle que tendrá que irse a otro destino después de la boda de su hijo y María.

Damián se reúne con Andrés y Jesús después de enterarse de que Jesús haya decidido renunciar a la lavanda francesa para asociarse con la empresa de Olite después de que todos votaran en contra.

Después de enterarse por Claudia que Fina ha iniciado una relación con Gaspar, Marta no duda en rechazar al fotógrafo y su propuesta y después no duda en mostrarse seria con Fina y reprocharle su juego con Gaspar. Y finalmente, la De La Reina no puede reprimir sus sentimientos hacia Fina y termina besándola.